ندوة تثقيفية للعاملين بسكك حديد شرق الدلتا حول الصحة والسلامة المهنية

عقدت النقابة العامة للسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة برئاسة عبد الفتاح فكري، ندوة تثقيفية للعاملين بمنطقة سكك حديد شرق الدلتا بقاعة نادي السكة الحديد بالزقازيق حول مخاطر المهنة والصحة والسلامة المهنية، وضرورة اتباع التعليمات المنظمة للحفاظ على سلامة العاملين وجمهور ركاب السكة الحديد، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الرئاسة بقيادة العميد علاء سماحة.

جاء ذلك بحضور نخبة من قيادت الهيئة، من بينهم: المهندس أشرف خليفة نائب رئيس الهيئة للسلامة والصحة والقائم بأعمال نائب رئيس الهيئة لقطاعي الطويلة والقصيرة، والمهندس محمد سليم نائب البنية الأساسية، العميد علاء سماحة رئيس الإدارة المركزية لشئون الرئاسة، والمستشار السيد عطية سلمي رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والمستشار حسن طنطاوي مدير إدارة التدريب وتنمية المهارات، وصاحب الفضيلة الشيخ إسلام معاطي، ممثلا عن الأزهر الشريف.

وتحدث عبد الفتاح فكري رئيس النقابة عن جهود الدولة وحجم الإنفاق على قطاع السكة الحديد حتى تم تطويره وتحديثه، وأصبح يليق بجمهور الشعب المصري والجمهورية الجديدة التي يحلم بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد فكري، أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لهذا التطوير، ولابد أن نبذل مزيدا من الجهد للارتقاء بالهيئة، والحد من الحوادث التي تتسبب في إزهاق الأرواح وغالبا ما يكون سببها العنصر البشري.

كما نوه أن النقابة تسعى دائما للدفاع عن العاملين وتوفير كافة سبل الدعم لهم.

فيما تحدث العميد علاء سماحة عن التطوير والتحديث مع عرض فيلما تسجيليا حول إنجازات الدولة في هذا التطوير، مؤكدا على ضرورة السعي قدما لتنميته والحفاظ عليه لخدمة جمهور الركاب.

وقد تحدث الشيخ إسلام عن أهمية العمل في الإسلام والأمانة الشرعية في أداء العمل والحفاظ على المرفق والتي تعود بالحفاظ على أرواح المسافرين، مؤكدا على أن إخلاص النية لله في العمل تييسر كل الأعمال.

كما تحدث المستشار حسن طنطاوي عن قضية التعاطي والمخدرات التي تهدد حياة الفرد والمجتمع وتهدد سلامة وأمن العاملين والركاب، مؤكدا أن لجان الفحص تراعي كافة الأبعاد الاجتماعية والنفسية، وعلى العاملين البعد نهائيا عن المخدرات.

اما المهندس أشرف خليفة فقد تحدث عن ضرورة اتباع كافة التعليمات المنظمة للسلامة والمخاطر، وكذلك التأكد من سلامة كافة الأجهزة للجرارات قبل القيام بها.

وحذر السائقين من القيادة تحت أي ضغط، منوها أن سائق القطار هو حائط الصد الأخير لكافة العاملين، وعليه أن يحذر خطأ الغير، نوه كذلك عن ان السلبيات في الهيئة قليلة جدا مقارنة بالإيجابيات، ولدينا الكثير والكثير من النماذج المشرفة في كافة الطوائف العاملة بالهيئة.

في النهاية دار حوار مفتوح بين العاملين والمهندس أشرف خليفة وطرح عدد من المشكلات والقضايا والتي ارتكزت معظمها على العجز الشديد في طوائف التشغيل خاصة قائدي ومشرفي القطارات ومحاولة ضغط الجداول مما يحملهم أعباء إضافية لا يتحمولها خاصة، وأن قائد القطار يحتاج لليقظة والتركيز خاصة في شرق الدلتا والتي تعاني من الخطوط الفردية والجرارت الكندي وبعض الخطوط التي ما زالت تعمل بالإشارات الميكانيكية.

في النهاية وعد المهندس أشرف خليفة بالسعي لحل هذه المشكلات.

كما حضر المهندس فايز فرج رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا، وغادة خميس مدير عام عمليات الموارد البشرية، إضافة إلى مدير العموم ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام.

كما حضر محسن عزت أمين عام النقابة، وسيد عبد اللطيف نائب رئيس النقابة، إضافة إلى رؤساء وأعضاء اللجان النقابية بشرق الدلتا وجمع غفير من جميع الطوائف العاملة بسكك حديد شرق الدلتا.