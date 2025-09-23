قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يدعو لتدمير الأسلحة البيولوجية ووقف تطوير النووية
بعد مصرع طالب إعدادي بسبب لعبة الحوت الأزرق .. كيف هددت المراهقين على الإنترنت
أبو العينين: التاريخ سيسجل الموقف البطولي الشريف للدولة المصرية وقائدها في الحفاظ على أرض فلسطين
ترامب: ما يهمني إنقاذ الأرواح وليس نوبل للسلام
ترامب: أنهيت 7 حروب بعضها دام 30 عاما
نجم ليفربول يفوز بجائزة لاعب الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي
ترامب: عهدي هو العصر الذهبي لأمريكا ولدينا أقوى جيش واقتصاد
قلق في مانشستر سيتي بعد إصابة هالاند أمام آرسنال .. وجوارديولا يوضح الموقف
أمين الأمم المتحدة: يجب وقف التهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية
نظير عياد لأئمة 8 دول أجنبية: الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان والأعراف.. صور
أبو العينين: جميع قادة العالم كانوا على قلب رجل واحد لنصرة فلسطين وشعبها
ألبوم مصطفى قمر الجديد "قمر 25".. التفاصيل وموعد طرحه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ندوة تثقيفية للعاملين بسكك حديد شرق الدلتا حول الصحة والسلامة المهنية

جانب من الندوة
جانب من الندوة
الديب أبوعلي

عقدت النقابة العامة للسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة برئاسة عبد الفتاح فكري، ندوة تثقيفية للعاملين بمنطقة سكك حديد شرق الدلتا بقاعة نادي السكة الحديد بالزقازيق حول مخاطر المهنة والصحة والسلامة المهنية، وضرورة اتباع التعليمات المنظمة للحفاظ على سلامة العاملين وجمهور ركاب السكة الحديد، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الرئاسة بقيادة العميد علاء سماحة.

جاء ذلك بحضور نخبة من قيادت الهيئة، من بينهم: المهندس أشرف خليفة نائب رئيس الهيئة للسلامة والصحة والقائم بأعمال نائب رئيس الهيئة لقطاعي الطويلة والقصيرة، والمهندس محمد سليم نائب البنية الأساسية، العميد علاء سماحة رئيس الإدارة المركزية لشئون الرئاسة، والمستشار السيد عطية سلمي رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والمستشار حسن طنطاوي مدير إدارة التدريب وتنمية المهارات، وصاحب الفضيلة الشيخ إسلام معاطي، ممثلا عن الأزهر الشريف.

وتحدث عبد الفتاح فكري رئيس النقابة عن جهود الدولة وحجم الإنفاق على قطاع السكة الحديد حتى تم تطويره وتحديثه، وأصبح يليق بجمهور الشعب المصري والجمهورية الجديدة التي يحلم بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد فكري، أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لهذا التطوير، ولابد أن نبذل مزيدا من الجهد للارتقاء بالهيئة، والحد من الحوادث التي تتسبب في إزهاق الأرواح وغالبا ما يكون سببها العنصر البشري.

كما نوه أن النقابة تسعى دائما للدفاع عن العاملين وتوفير كافة سبل الدعم لهم.

فيما تحدث العميد علاء سماحة عن التطوير والتحديث مع عرض فيلما تسجيليا حول إنجازات الدولة في هذا التطوير، مؤكدا على ضرورة السعي قدما لتنميته والحفاظ عليه لخدمة جمهور الركاب.

وقد تحدث الشيخ إسلام عن أهمية العمل في الإسلام والأمانة الشرعية في أداء العمل والحفاظ على المرفق والتي تعود بالحفاظ على أرواح المسافرين، مؤكدا على أن إخلاص النية لله في العمل تييسر كل الأعمال.

كما تحدث المستشار حسن طنطاوي عن قضية التعاطي والمخدرات التي تهدد حياة الفرد والمجتمع وتهدد سلامة وأمن العاملين والركاب، مؤكدا أن لجان الفحص تراعي كافة الأبعاد الاجتماعية والنفسية، وعلى العاملين البعد نهائيا عن المخدرات.

اما المهندس أشرف خليفة فقد تحدث عن ضرورة اتباع كافة التعليمات المنظمة للسلامة والمخاطر، وكذلك التأكد من سلامة كافة الأجهزة للجرارات قبل القيام بها.

وحذر السائقين من القيادة تحت أي ضغط، منوها أن سائق القطار هو حائط الصد الأخير لكافة العاملين، وعليه أن يحذر خطأ الغير، نوه كذلك عن ان السلبيات في الهيئة قليلة جدا مقارنة بالإيجابيات، ولدينا الكثير والكثير من النماذج المشرفة في كافة الطوائف العاملة بالهيئة.

في النهاية دار حوار مفتوح بين العاملين والمهندس أشرف خليفة وطرح عدد من المشكلات والقضايا والتي ارتكزت معظمها على العجز الشديد في طوائف التشغيل خاصة قائدي ومشرفي القطارات ومحاولة ضغط الجداول مما يحملهم أعباء إضافية لا يتحمولها خاصة، وأن قائد القطار يحتاج لليقظة والتركيز خاصة في شرق الدلتا والتي تعاني من الخطوط الفردية والجرارت الكندي وبعض الخطوط التي ما زالت تعمل بالإشارات الميكانيكية.

في النهاية وعد المهندس أشرف خليفة بالسعي لحل هذه المشكلات.

كما حضر المهندس فايز فرج رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا، وغادة خميس مدير عام عمليات الموارد البشرية، إضافة إلى مدير العموم ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام.

كما حضر محسن عزت أمين عام النقابة، وسيد عبد اللطيف نائب رئيس النقابة، إضافة إلى رؤساء وأعضاء اللجان النقابية بشرق الدلتا وجمع غفير من جميع الطوائف العاملة بسكك حديد شرق الدلتا.

النقابة العامة للسكة الحديد مترو الأنفاق سكك حديد شرق الدلتا الصحة والسلامة المهنية الإدارة المركزية لشئون الرئاسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

استمرار الاتجاة الصاعد.. تحرك جديد في أسعار الذهب الآن بمصر

عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والمرافق والمجتمعات العمرانية للشؤون الفنية

مساعد وزير الإسكان: مشروعات التنمية العمرانية تجني ثمارها بعد 10 سنوات ورؤية جديدة للشراكة مع القطاع الخاص

شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف عددٍ من مشروعات

الإسكان: إنشاء وحدة جديدة لمواجهة محاولات التلاعب بالسوق العقاري

بالصور

بعد مصرع طالب إعدادي بسبب لعبة الحوت الأزرق .. كيف هددت المراهقين على الإنترنت

كيف تسببت لعبة الحوت الأزرق في وفاة طالب إعدادية شنقا؟
كيف تسببت لعبة الحوت الأزرق في وفاة طالب إعدادية شنقا؟
كيف تسببت لعبة الحوت الأزرق في وفاة طالب إعدادية شنقا؟

مرسيدس تطلق أرخص سيارة SUV لتحل محل الفئة A

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية

إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية
إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية
إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية

جمال شعبان: تناول الحوامل هذا المسكن يسبب التوحد عند الأطفال

ادوية الحمل
ادوية الحمل
ادوية الحمل

فيديو

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد