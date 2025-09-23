10 آلاف خدمة طبية قدمتها مستشفيات مديرية الصحة بمطروح خلال أسبوع

اعلن الدكتور احمد رفعت مدير مديرية الصحة بمطروح، عن استقبال مستشفيات محافظة مطروح خلال الأسبوع الماضى 10168 مريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وذلك استمراراً لخطة مديرية الصحة المبرمة لتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية.

وأوضح أنه تم توقيع الكشف الطبي واجراء الفحوصات الطبية لعدد 15416 متردد على العيادات الخارجية الصباحية والمسائية في مختلف التخصصات .

وقال انه تم اجراء 181 عملية جراحية من بينهم 17 عملية ذات مهارة ،و57 عملية كبرى و74 عملية متوسطة و33 جراحة صغري، كما تم اجراء و774 تدخل جراحي بسيط بالاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية خلال نفس الفترة.

وأضاف أنه تم حجز 189 مريض باقسام الرعاية المركزة، وحجز 184 حالة بأقسام الحضانات بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمطروح وحجز 662 مريض بالأقسام الداخلية المختلفة.

وأشار الدكتور احمد رفعت الى انه تم عمل 725 جلسة غسيل كلوي واجراء 3897 فحص بالاشعة و11794 فحص معملى.

واكد الدكتور أحمد رفعت مدير مديرية الصحة بمطروح انه تم تشكيل عدة لجان مكبرة للمرور علي جميع مستشفيات المحافظة من مختلف الادارات الفنية والادارية بالمديرية .

و اشاد وكيل وزارة الصحة بمطروح، بجهود الفرق الطبية فى جميع القطاعات الصحية بالمحافظة ، مشيراً الى ان جميع العاملين بالقطاع الصحي بمطروح لم ولن يدخروا اى جهد لتقديم كافة اوجه الرعاية الطبية ورفع مستوي الخدمات الطبية المقدمة لأهالى مطروح وزائريها .

من ناحية اخرى شهد اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام تنفيذ سيناريوهات عملية لمجابهة الامطار والسيول وذلك بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بالتنسيق مع المديريات والجهات داخل محافظة مطروح.

وأوضح دكتور عبد الرحمن الطباخ مدير المركز أنه تم تنفيذ وإدارة ( سيناريو مجابهة سيول وامطار غزيرة بمدينة مرسي مطروح ) من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمشاركة كافة الجهات والعناصر والاطقم والمعدات، والوقوف على سرعة التعاون بين جميع للتعامل معها.

يأتى ذلك مع الاستعداد لموسم السيول والامطار 2025 / 2026 وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة وزيرة التنمية المحلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح, برفع درجات الجاهزية والتأهب لمواجهة المخاطر المحتملة في موسم الامطار والسيول وتنفيذ سيناريوهات محاكاة للأزمات بالمتابعة المستمرة والجاهزية لمواجهة أى طوارئ خاصة السيول وتداعيات سقوط الامطار وسرعة التعامل معها حفاظا على الأرواح والممتلكات.