قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المشاط: حريصون على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وتبادل الخبرات مع سنغافورة
شرق بورسعيد تحصد المركز الثالث عالميا بمؤشر أداء الموانئ للحاويات لعام 2024
رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُرحب باعتراف كبرى الدول بالدولة الفلسطينية
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
المطربة بوسي تغادر النيابة بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة بحقها
رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
بالشروط والمستندات.. كيفية التقديم على شقق بديلة الإيجار القديم
سؤال برلماني للحكومة بشأن انتشار لعبة روبلوكس ومخاطرها على الأطفال في مصر
إيران: اليورانيوم المخصب لا يمكن الوصول إليه
بعد مشهد النزوح المؤثر.. مصر تنقذ الطفل الغزّي جدوع وأخاه
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر تمنح الأمل لأطفال وأمهات غزة
هيئة الاستثمار تدعو المؤسسات والشركات الألمانية لتوطين تكنولوجيا صناعة الآلات بمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

10 آلاف خدمة طبية قدمتها مستشفيات مديرية الصحة بمطروح خلال أسبوع

مدير الصحة خلال المرور
مدير الصحة خلال المرور
ايمن محمود

اعلن الدكتور احمد رفعت مدير مديرية الصحة بمطروح، عن استقبال مستشفيات محافظة مطروح خلال الأسبوع الماضى 10168 مريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وذلك استمراراً لخطة مديرية الصحة المبرمة لتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية.

وأوضح أنه تم توقيع الكشف الطبي واجراء الفحوصات الطبية لعدد 15416 متردد على العيادات الخارجية الصباحية والمسائية في مختلف التخصصات .

وقال انه تم اجراء 181 عملية جراحية من بينهم 17 عملية ذات مهارة ،و57 عملية كبرى و74 عملية متوسطة و33 جراحة صغري، كما تم اجراء و774 تدخل جراحي بسيط بالاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية خلال نفس الفترة.

وأضاف أنه تم حجز 189 مريض باقسام الرعاية المركزة، وحجز 184 حالة بأقسام الحضانات بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمطروح وحجز 662 مريض بالأقسام الداخلية المختلفة.

وأشار الدكتور احمد رفعت الى انه تم عمل 725 جلسة غسيل كلوي واجراء 3897 فحص بالاشعة و11794 فحص معملى.

واكد الدكتور أحمد رفعت مدير مديرية الصحة بمطروح انه تم تشكيل عدة لجان مكبرة للمرور علي جميع مستشفيات المحافظة من مختلف الادارات الفنية والادارية بالمديرية .

و اشاد وكيل وزارة الصحة بمطروح، بجهود الفرق الطبية فى جميع القطاعات الصحية بالمحافظة ، مشيراً الى ان جميع العاملين بالقطاع الصحي بمطروح لم ولن يدخروا اى جهد لتقديم كافة اوجه الرعاية الطبية ورفع مستوي الخدمات الطبية المقدمة لأهالى مطروح وزائريها .

من ناحية اخرى شهد اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام تنفيذ سيناريوهات عملية لمجابهة الامطار والسيول وذلك بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بالتنسيق مع المديريات والجهات داخل محافظة مطروح.

وأوضح دكتور عبد الرحمن الطباخ مدير المركز أنه تم تنفيذ وإدارة ( سيناريو مجابهة سيول وامطار غزيرة بمدينة مرسي مطروح ) من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمشاركة كافة الجهات والعناصر والاطقم والمعدات، والوقوف على سرعة التعاون بين جميع للتعامل معها.

يأتى ذلك مع الاستعداد لموسم السيول والامطار 2025 / 2026 وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة وزيرة التنمية المحلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح, برفع درجات الجاهزية والتأهب لمواجهة المخاطر المحتملة في موسم الامطار والسيول وتنفيذ سيناريوهات محاكاة للأزمات  بالمتابعة المستمرة والجاهزية لمواجهة أى طوارئ خاصة السيول وتداعيات سقوط الامطار وسرعة التعامل معها حفاظا على الأرواح والممتلكات.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح صحة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر.. ترامب يعرض مقترحا لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية.. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

ترشيحاتنا

بطاطس فريسكس

لذيذة وسهلة .. طريقة عمل البطاطس الفريسكس

الركبة والاكواع

وداعا للاسمرار .. طريقة تقشير الركبة والاكواع وعلاجها

ميني بيتزا

فكرة لانش بوكس .. طريقة عمل ميني بيتزا

بالصور

كارولين عزمى تثير الجدل خلال تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية

كارولين عزمى
كارولين عزمى
كارولين عزمى

القصة كاملة مع شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات

هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات
هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات
هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات

وزير التعليم يفتتح مدرسة "فوزي الدهشوري" في أنشاص الرمل بالشرقية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

فيديو

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد