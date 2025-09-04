قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
مصر وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتؤكدان وحدة الصف العربي لدعم فلسطين
مصر وتونس تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي وتطالبان بوقف العدوان على غزة
نشاط دبلوماسي مكثف لوزير الخارجية على هامش الدورة 164 للجامعة العربية.. توافق عربي ودعم للقضايا الإقليمية | صور
نضال الشافعي: مازلت أشاهد زوجتي في كل مكان .. ونجوت بمعجزة بعد انفجار القولون
محافظات

البحر حصيرة.. جميع شواطئ مطروح تستقبل زوارها مع انخفاض حركة الأمواج

شواطئ مطروح
شواطئ مطروح
ايمن محمود

أعلن مجلس مدينة مرسي مطروح، فتح جميع  الشواطئ أمام أهالي وزوار مطروح  خاصة مع انخفاض حركة الأمواج بشكل ملحوظ.

وأوضح بيان مدينة مرسي مطروح، أن حالة البحر ممتازة ويسمح بدخول المواطنين جميع الشواطئ  دون اى تخوفات  من سحب داخل المياه  سواء الشواطئ المفتوحة الأبيض - وأم الرخم وعجيبة بالاضافة الى   الشواطئ الآمنة بنطاق المدينة  روميل - البنست - النخيل - بحيرة كليوباترا - الليدو - مطروح العام - الغرام".

 من ناحية أخرى وفي وقت سابق، كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قد أعلنت عن نجاح الأطقم الفنية والهندسية التابعة للهيئة في إعادة حركة القطارات على خط محرم بك – مطروح إلى طبيعتها، عقب الانتهاء من الاستعداد بالسكة وتسيير حركة القطارات. 

وذلك عقب حادث قطار رقم 1935 الذي وقع بين محطتي فوكة وجلال بمحافظة مطروح. وذلك بعد جهود مكثفة استمرت على مدار ساعات الليلة الماضية بمشاركة كافة القطاعات المعنية بالهيئة، وبإشراف من قيادات وزارة النقل .

وكان الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قد تابع ميدانيا اجراءات ادارة الازمة وتطبيق خطط الطوارئ للتعامل مع مثل هذه المواقف الطارئة.

وفي هذا الإطار، تثمن الهيئة القومية لسكك حديد مصر الجهود التي بذلها أبناؤها المخلصين من المهندسين والفنيين والعمال، والذين تمكنوا بجهودهم المتواصلة من إنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن وإعادة الحركة على الخط .

 كما تجدد الهيئة تقديم صادق التعازي والمواساه لاسر المتوفين في الحادث داعية الله عز وجل ان يلهم ذويهم الصبر والسلوان ، كما تتمنى الشفاء العاجل للمصابين .

كما تعتذر الهيئة لجمهور الركاب عن تأخير المواعيد الخاصة بهم او عدم وصولهم في المواعيد المقررة خلال فترة تأثر حركة القطارات بالحادث على خط الإسكندرية مطروح.

