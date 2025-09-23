نائبة وزير الصحة تتفقد أقسام النساء والحضان بمستشفى كفر الشيخ العام..صور

أجرت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون رعاية الأم والطفل زيارة تفقدية لمستشفى كفر الشيخ العام، وشملت الزيارة أقسام النساء والتوليد والحضّان.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة سمر عارف، وكيل المديرية والدكتور محمد العدولي، مدير عام الطب العلاجى، والدكتور حسين عبد الرازق مدير المستشفى.

شددت د. الألفي على أهمية التوسع في الولادة الطبيعية الآمنة، رفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للأمهات وحديثي الولادة، مراجعة شاملة للبيانات والمعايير الخاصة بالخدمات الصحية المقدمة داخل الأقسام.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تحسين الخدمات الطبية، ودعم الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة رعاية الأم والطفل داخل المحافظة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتنمية الاسرة المصرية.