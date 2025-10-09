وزير الصحة يحيل مدير مستشفي الخازندارة وموظف التذاكر وآخرين للتحقيق

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتحويل مديرة مستشفى الخازندارة العام بحي شبرا والموظف المسؤول عن شباك تذاكر الاستقبال إلى التحقيق، لتغيبهما عن العمل والتقصير في أداء مهامهما

كما وجه بإنهاء التعاقد مع شركة الأمن المتعاقدة مع المستشفى، نظرًا لقيام أفرادها بمهام تتجاوز اختصاصاتهم المنوطة بهم، بالإضافة إلى تحويل مسؤول التمريض بقسم الباطنة سيدات للتحقيق بسبب التقصير في العمل.

جاءت هذه التوجيهات خلال جولة تفقدية مفاجئة أجراها الوزير صباح اليوم الخميس، الموافق 9 أكتوبر 2025، بالتزامن مع العطلة الرسمية لاحتفالات ذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيدة.

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة جولات ميدانية يجريها الوزير لمتابعة انتظام سير العمل، والتأكد من تواجد الفرق الطبية في مواقعها، وحرصًا على حصول المواطن المصري على خدمات صحية بجودة وكفاءة عالية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد خلال الزيارة الأقسام الداخلية، ووحدة الحضانات والمبتسرين، وقسم الرعاية المركزة بسعة 11 سريرًا، والتي تستقبل حاليًا 9 حالات، وحرص الوزير على الاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من حصولهم على الخدمات الطبية والعلاجية المقررة.

معدلات الترد

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير اطلع على جدول النوبتجيات للفرق الطبية، وتفقد صيدلية الاستقبال للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما زار وحدة الغسيل الكلوي، موجهًا بتوفير ماكينة إضافية للغسيل الكلوي، وإجراء صيانة دورية للماكينات الحالية، وشملت الجولة تفقد عيادة الأسنان، حيث اطلع الوزير على معدلات التردد، ووجه بدراسة أسباب ضعف التردد على العيادة ووضع خطة لتحسين الأداء.

وخلال الزيارة، حرص الدكتور خالد عبدالغفار على الاستماع إلى شكاوى ومطالب المرضى، والاستجابة الفورية لاحتياجاتهم، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم خدمات صحية متميزة تلبي تطلعات المواطنين.