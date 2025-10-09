وزير الصحة يجري جولة تفقدية مفاجئة لمستشفى جراحات اليوم الواحد بحي المرج ويوجه بتعزيز الفرق الطبية ورفع كفاءة المنشأة

أجرى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية مفاجئة لمستشفى جراحات اليوم الواحد بحي المرج بمحافظة القاهرة.

ويأتي ذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل وضمان تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عالية، وذلك بالتزامن مع العطلة الرسمية بمناسبة احتفالات ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، حيث حرص الوزير على الاطمئنان على انتظام العمل، وتواجد الفرق الطبية، ومدى حصول المرضى على الخدمات الصحية بالشكل الأمثل.

زيادة أعداد الأطباء في مختلف التخصصات

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى شرح مفصل من مدير المستشفى حول الهيكل الوظيفي للمنشأة، التي تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين. ووجه الوزير بزيادة أعداد الأطباء في مختلف التخصصات لضمان تقديم خدمات طبية متميزة تلبي احتياجات المرضى.

وتفقد الوزير أقسام المستشفى، التي شملت أسرة الرعاية المركزة، غرف العمليات، وحضانات الأطفال حديثي الولادة والمبتسرين، والتي تضم 4 حضانات. كما وجه بسرعة توفير جهاز الأشعة السينية (C-ARM)، وتكثيف أعمال رفع الكفاءة بالمستشفى، بما يشمل تحسين أماكن انتظار المرضى.

وخلال الجولة، حرص الوزير على التواصل المباشر مع الأطفال المرضى وذويهم للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة لهم، موجهاً بمراجعة التشطيبات النهائية غير الطبية لضمان بيئة مريحة ومناسبة للمرضى والعاملين.