قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نداء عاجل من وزارة الداخلية والدفاع المدني للفلسطينين في قطاع غزة
الأمم المتحدة: فرقنا جاهزة لتحريك شاحنات المساعدات في غزة
كونسيساو يصل السعودية لبدء مهمته مع اتحاد جدة
كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد فيتنام من حيث استهلاك الفرد لـ الراميون
حماس تتهم نتنياهو بمحاولة تفجيــر اتفاق وقف إطلاق النار قبل تطبيقه |تفاصيل
وزارة الصناعة تعلن تفاصيل الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات
منتخب مصر من كازابلانكا لـ القاهرة: أنجزنا المهمة وفي الطريق راجعين
مدبولى يؤكد دعم مصر لتدشين منصات إلكترونية مشتركةمع الكوميسا
الجيزة: قطع المياه عن بعض مناطق الهرم .. اعرف المواعيد والأماكن
فيديوهات خادشة للحياء.. إحالة طليق البلوجر هدير عبدالرازق للمحاكمة
احتفالا بانتهاء الحرب.. علم فلسطين يرفرف بجانب علم مصر في سماء شرم الشيخ
جون إدوارد يطالب بحل جذري لأزمة مستحقات لاعبي الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يجري جولة تفقدية مفاجئة لمستشفى جراحات اليوم الواحد بحي المرج ويوجه بتعزيز الفرق الطبية ورفع كفاءة المنشأة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

أجرى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية مفاجئة لمستشفى جراحات اليوم الواحد بحي المرج بمحافظة القاهرة. 

ويأتي ذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل وضمان تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عالية، وذلك بالتزامن مع العطلة الرسمية بمناسبة احتفالات ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، حيث حرص الوزير على الاطمئنان على انتظام العمل، وتواجد الفرق الطبية، ومدى حصول المرضى على الخدمات الصحية بالشكل الأمثل.

زيادة أعداد الأطباء في مختلف التخصصات

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى شرح مفصل من مدير المستشفى حول الهيكل الوظيفي للمنشأة، التي تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين. ووجه الوزير بزيادة أعداد الأطباء في مختلف التخصصات لضمان تقديم خدمات طبية متميزة تلبي احتياجات المرضى.

وتفقد الوزير أقسام المستشفى، التي شملت أسرة الرعاية المركزة، غرف العمليات، وحضانات الأطفال حديثي الولادة والمبتسرين، والتي تضم 4 حضانات. كما وجه بسرعة توفير جهاز الأشعة السينية (C-ARM)، وتكثيف أعمال رفع الكفاءة بالمستشفى، بما يشمل تحسين أماكن انتظار المرضى.

وخلال الجولة، حرص الوزير على التواصل المباشر مع الأطفال المرضى وذويهم للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة لهم، موجهاً بمراجعة التشطيبات النهائية غير الطبية لضمان بيئة مريحة ومناسبة للمرضى والعاملين.

رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة جراحات اليوم الواحد المرج الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

ترامب

أسرار ما قبل إعلان ترامب عن موافقة حماس .. ماذا فعل الرئيس الأمريكي ؟

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

ترشيحاتنا

وزارة الرياضة

الشباب والرياضة تطلق حملة توعية شاملة ضمن بروتوكول التعاون مع منظمة الصحة العالمية

يانيك فيريرا

رغم عودة السعيد.. قرار مفاجئ من فيريرا بشأن تشكيل الزمالك الأساسي

منتخب مصر للجوجيتسو

غدًا.. انطلاق معسكر منتخب الجوجيتسو استعدادًا لدورة ألعاب التضامن الإسلامي

بالصور

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى

عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا

احذروا.. صبغ الشعر المتكرر كاد أن يتلف كلية شابة صينية

صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية

أعراض غريبة بسبب نقص فيتامين د لم تسمع بها من قبل

أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د
أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د
أعراض ذكرها الدكتور بيرج لنقص فيتامين د

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد