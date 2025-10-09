قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق أحد مواطنيها بتهمة الإرهاب
رئيس رومانيا يشيد بجهود مصر والوسطاء في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار
الصور الأولى لحـ ـريق مستشفى خاص بالإسكندرية | فيديو
مجلس حكماء المسلمين: اتفاق وقف إطلاق النار ينهي مأساة الأبرياء بغزة
مصر العربي الاشتراكي: نجاح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة انتصار للدبلوماسية المصرية
أردوغان يشكر مصر: تركيا ستشارك في جهود مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو
مقرر بالحوار الوطني: نجاح مفاوضات وقف حرب غزة يؤكد دور مصر الإقليمي
المصريين الأحرار يُشيد بـ سلام شرم الشيخ: نصر لحكمة ودبلوماسية الرئيس السيسي
تحيا مصر.. أنغام تشيد بالجهود المصرية لوقف حرب غزة
حماس: الاحتلال يُحاول التلاعب بالمواعيد والقوائم وبعض الخطوات المتفق عليها
صحفية فلسطينية ترفع علم مصر بعد نجاح مفاوضات شرم الشيخ | شاهد
أخبار البلد

وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بمستشفى منشية البكري العام ويوجه بسرعة توفير شبكة إنترنت بوحدة الرعاية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

استكمل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جولته المفاجئة، لصباح اليوم الخميس، بزيارة مستشفى منشية البكري العام، بمنطقة مصر الجديدة، بمحافظة القاهرة.

جاءت الزيارة تزامناً مع العطلة الرسمية بمناسبة احتفالات ذكرى نصر 6 أكتوبر المجيدة، وذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية، للاطمئنان على انتظام سير العمل وتواجد الفرق الطبية بأماكن عملهم، فضلاً عن متابعة حصول المريض المصري على خدمته الصحية ذات الجودة.

كشوفات سجل استقبال الطواريء

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، اطلع على كشوفات سجل استقبال الطواريء عن اليوم، واطمئن على حجم الاشغال ومعدل الترددات للمستشفى، ثم اتجه لتفقد وحدة الرعاية المركزة بقوة 10 أسرة، ويشغلها حاليا 9 حالات، حرص على تفقدهم والاطمئنان على حالتهم الصحية. 

وأضاف أن الوزير، وجه بسرعة توفير شبكة للانترنت داخل غرف الرعاية المركزة لمساعدة الأطباء في الوصول إلى الملف الطبي للمرضى ومتابعة حالاتهم الصحية بشكل أسرع وأشمل، كما اطمئن على توافر الأدوات والمستلزمات الطبية، كما وجه بضرورة المتابعة الدورية لأعمال الصيانة للأسرة وكذلك الأجهزة الطبية، وذكر زار رعاية الأطفال والأطفال المبتسرين للاطمئنان على حالتهم الصحية، والتأكد من حصولهم على رعايتهم العلاجية.

مجلس الوزراء وزير الصحة مستشفى منشية البكري العام شبكة انترنت ملفات المرضى

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

منتخب مصر

حسام حسن يعلق على تألق محمد صلاح: يستاهل كل خير

أفراح في غزة بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى

أفراح في غزة وتل أبيب بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى بين حماس وإسرائيل.. صور

منتخب مصر

حلقت دقني.. ميدو يحتفل بتأهل منتخب مصر بعد التأهل للمونديال

داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية

سعر داسيا سبرينج 2026 في السعودية

نصائح للحفاظ على صواميل عجلات سيارتك

نصائح للحفاظ على صواميل عجلات سيارتك؟

بنك الطاقة

بسرعة شحن طلقة .. إليك أفضل باور بنك في الأسواق

بالصور

أطعمة شائعة لا يجب تناولها على معدة فارغة.. أخطاء تضر بصحتك صباحا

أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى

عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا

احذروا.. صبغ الشعر المتكرر كاد أن يتلف كلية شابة صينية

صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

