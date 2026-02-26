شركة لوتير تطرح إعلانا رمضانيا بعنوان "سيب اللي في إيديك" لإسعاد الجمهور بتقنية Ai

حرصت شركة لوتير، على استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي Ai في إعلانها الرمضاني الذي تم طرحه على اليوتيوب والمنصات الرقمية بعنوان "سيب اللي في إيديك".

وتم طرح الأغنية مطلع شهر رمضان الكريم بتوقيع شركة لوتير، وذلك احتفالا بالشهر الكريم وإسعاد الناس. واعتمدت الأغنية على تقنية الذكاء الاصطناعي واستخدام أعلى تقنيات ال AI وتم تنفيذها بدراسة عميقة ومحكمة لخروجها بأفضل شكل ونسخة مبهجة أمام الجمهور.

وطرحت شركة لوتير، الأغنية عبر عدة منصات مختلفة منها "أنغامي وسبوتيفاي وأب ميوزيك وأي تيونز"، بالإضافة إلى فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام وإكس.

وبعد طرح أغنية "سيب اللي في ايديك" تصدر هاشتاج "رمضان دايما خير .. وبعد العيد #لوتير" منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لروعة الأغنية بما تحمله من كلمات مبهجة للجمهور وفيديو كليب اعتمد على تقنية الـ ai بطريقة عالمية مبهرة لأول مرة في الشرق الأوسط. الأغنية التي تم تنفيذها بطريقة الفيديو كليب بالـ AI من كلمات مصطفى دسوقي وألحان حسيني وتوزيع ميفريك، وإخراج شادي كردي.