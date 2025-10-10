قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

خبير مصري عالمي في زراعة الأعضاء.. الصحة : 28 عملية جراحية بمعهد ناصر

عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان، زيارة للخبير العالمي  المصري الدكتور أحمد مصطفى حلاوة، استشاري جراحات زراعة الأعضاء بمستشفيات شيفيلد التعليمية ورئيس أكاديمية الكلى التعليمية بالمملكة المتحدة، إلى مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر الجاري.

تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات في مجال زراعة الأعضاء، بهدف تطوير هذا التخصص الحيوي داخل المنشآت الصحية المصرية، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وتوطين الخبرات الجراحية المتقدمة، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

شملت الزيارة تنظيم ورش عمل متخصصة بمعهد ناصر، ركزت على تبادل الخبرات العملية بين الفرق الطبية والخبير العالمي، مما ساهم في تعزيز القدرات الجراحية في مجال زراعة الأعضاء، كما تضمنت الزيارة مناظرة عدد من الحالات المرضية وإجراء 28 عملية جراحية ناجحة لمرضى من مختلف محافظات الجمهورية.

 تدريب الكوادر الطبية 

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الزيارة شملت تدريب الكوادر الطبية على أحدث الأساليب العلمية والجراحية المتعلقة بصحة العظام لدى مرضى الكلى، ضمن برنامج “Bone Health and Chronic Kidney Disease”. يهدف البرنامج إلى تقديم رعاية طبية متكاملة ومستدامة لمرضى العظام المصابين بأمراض الكلى المزمنة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير الأداء الإكلينيكي وتحسين جودة الرعاية الصحية.

معهد ناصر 

وأشار الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة والسكان للشئون العلاجية، إلى أنه تم تدريب جراحين مصريين بشكل مكثف لتأهيلهم لنقل خبراتهم إلى زملائهم، مما يدعم توطين الخبرة داخل المنظومة الصحية المصرية، كما أعلن عن توفير خدمات علاجية متخصصة لمرضى العظام المصابين بأمراض الكلى بشكل دائم على مدار العام، وفق أحدث المعايير العالمية.

خبير عالمي 
خبير عالمي 
وزارة الصحة خبير مصري عالمي زراعة الأعضاء الصحة معهد ناصر

