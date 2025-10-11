قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعاون مصري - ألماني ضخم في القطاع السياحي .. تفاصيل
غزة تلتقط أنفاسها.. لحظة دخول المساعدات وعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم
برلمانية: دعم المشروعات الصناعية يعزز الإنتاج ويخلق فرص عمل
وول ستريت جورنال تكشف كيف قاد ترامب ودور القاهرة الحاسم إلى اتفاق غزة
هبة جلال: مصر تضع اللمسات الأخيرة للقمة الدولية لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار
أحدث ظهور للفنان فاروق فلوكس مع ابنته في النادي الأهلي
أونروا: انهيار منظومة الصحة في غزة و40% فقط من المستشفيات تصمد وسط الدمار
تأبين صنع الله إبراهيم في نقابة الصحفيين بحضور أسرته
خرجنا من ملهى بالعجوزة ورايحين نسهر في دهشور.. اعترافات المتهمين في قضية الفعل الفاضح على المحور
نادي الأسير الفلسطيني: لم يتم تحديد عدد المفرج عنهم من الاحتلال حتى الآن
إحالة قاتلة زوجها وأطفاله الستة بالمنيا إلى فضيلة المفتي.. ووالدة الضحايا: لو عدموها 7 مرات مش هيبرد ناري
مدبولي: ستاندر آند بورز وفيتش يثقان في الاقتصاد المصري رغم كل التحديات
وزير الصحة يبحث تطوير وحدات العناية المركزة في مستشفيات الوزارة

عبدالصمد ماهر

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بـ ستيفان دراجر، رئيس مجلس إدارة شركة «دراجر» العالمية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير البنية التحتية للمنظومة الصحية في مصر، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات «قمة الصحة العالمية 2025» المنعقدة في برلين خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء ركز على مناقشة مجالات التعاون مع شركة «دراجر»، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الطبية، لدعم تطوير وحدات العناية المركزة في مستشفيات الوزارة، مضيفا أن المناقشات شملت تحسين كفاءة الخدمات المقدمة، وتوفير أحدث الأجهزة الطبية، وتحديث وتجديد وحدات العناية المركزة، لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة تتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية

بناء القدرات في مجال الأجهزة الطبية

وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين استعرضا فرص الاستثمار في بناء القدرات في مجال الأجهزة الطبية، وتدريب الكوادر الطبية على أحدث تقنيات السلامة والرعاية الصحية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمستشفيات والمرافق الطبية. كما تم بحث تطبيق حلول رقمية متقدمة في التخصصات الطبية المختلفة، وتعزيز تدابير سلامة المرضى داخل المستشفيات.

وقال إن الدكتور خالد عبدالغفار، استعرض رؤية «مصر 2030» لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، والتوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز المتخصصة لتقديم خدمات علاجية بكفاءة عالية في جميع المحافظات، كما ناقش الجانبان تواجد شركة «دراجر» في السوق المصري، خاصة من خلال أجهزة التخدير، والمونيتور، والطوارئ، وبحثا فرص التوسع عبر دراسة إنشاء مركز للتجميع والتصنيع المحلي.

وفي إطار تعزيز التعاون، أشار «عبدالغفار» إلى الاتفاق على إنشاء أكاديمية تابعة لشركة «دراجر» في مصر، لتكون مركزًا متخصصًا لتدريب الأطباء، الفنيين، وأطقم التمريض، ودعم البحث العلمي، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية وتطوير المنظومة الصحية. 

