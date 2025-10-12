نائب وزير الصحة يترأس اجتماعًا تنسيقيًا للإعداد للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

ترأس الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد 12 أكتوبر، اجتماعًا تنسيقيًا لرؤساء لجان المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة مستجدات الإعداد لإطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر المقرر عقده في نوفمبر 2025.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ركز على تكثيف الجهود لاستكمال الخطوات اللازمة لإطلاق المؤتمر، الذي يهدف إلى فتح آفاق جديدة للخبراء وصانعي السياسات من مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن المؤتمر يسعى لمناقشة العلاقات المتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية البشرية في إطار حواري يعزز تبادل الخبرات ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الاستعدادات التنظيمية للمؤتمر

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول الاستعدادات التنظيمية للمؤتمر، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من دعوة الجهات المحلية والدولية المعنية للمشاركة، لضمان تحقيق إضافة نوعية تتماشى مع أهداف المؤتمر، كما شدد نائب الوزير على ضرورة استكمال الخطط الاستراتيجية لجميع قطاعات الوزارة، والتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية لضمان خروج المؤتمر بصورة تعكس مكانة مصر العالمية.

وأكد نائب الوزير على أهمية تحقيق مخرجات المؤتمر التي تعزز السياسات الصحية والتنموية، وتدعم رؤية القيادة السياسية في تعزيز الصحة والتنمية البشرية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية «مصر 2030».