وزير الصحة يهنئ الدكتور شريف وديع بتعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ

تقدم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالتهنئة إلى الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة لشؤون الطوارئ والرعايات العاجلة ورئيس المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية الإكلينيكية، بمناسبة صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيينه، ضمن الأعضاء المعينين الـ100 بمجلس الشيوخ.

وأعرب الدكتور عبدالغفار عن تقديره للدكتور شريف وديع، مشيدًا بجهوده المتميزة خلال فترة عمله بوزارة الصحة والسكان، والتي ساهمت بشكل كبير في تطوير منظومة الرعايات العاجلة في مصر.

بداية مرحلة جديدة

وأكد أن هذا التعيين يمثل بداية مرحلة جديدة تتطلب من الدكتور وديع بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة بمجلس الشيوخ.