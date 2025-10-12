سحر نصر أبرزهم.. 3 وزراء سابقين ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

في خطوة تعكس حرص الدولة على الاستفادة من الخبرات التنفيذية في إثراء الحياة البرلمانية، و تعزيز دور مجلس الشيوخ بكفاءات قادرة على دعم العمل التشريعي وصناعة القرار، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا اليوم بتعيين عدد من الأعضاء في مجلس الشيوخ.
و ضمت القائمة 100 عضو من الشخصيات العامة وأصحاب الخبرات في مختلف المجالات، بموجب نص القانون والدستور، وجاء من أبرز الأسماء 3 وزراء سابقين ضمن قائمة ضمت 100 عضوًا من اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي، و هم:
- سحر نصر وزيرة الاستثمار السابقة.
-محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق.
- أسامة كمال وزير البترول الأسبق.
وضمت قائمة المعينين الـ 100 بمجلس الشيوخ كل من :
1- أسامة محمد كمال عبد الحميد
2- شوقي إبراهيم عبد الكريم موسى علام
3- حمدي سند لوزا قريطم
4- حسني حسن عبد اللطيف أبوزيد
5- ممدوح محمد شعبان اليماني
6- ثروت عبد الباسط محمد الخرباوي
7- بهاء الدين أحمد مرسي زيدان
8- فارس سعد فام حنضل
9- محمد عبد الحي محمد العرابي
10- حاتم عزيز سيف النصر
11- عبد العزيز محمد سيف الدين السيد
12- محمد أحمد عمر هاشم
13- محمد لطفي إبراهيم لطفي
14- محمد مصطفى كمال عبد اللّٰه شهده
15- محمد حسام الدين السيد الملاحي
16- ياسر محمود عبد العزيز حسنين
17- أحمد سيد عبد الكريم مراد
18- خالد أحمد جلال الدين محمد
19- مهاب السيد محمود السيد
20- شريف وديع ناشد سرجيوس
21- يوسف السيد يوسف عامر
22- كريم نبيل مدحت سالم
23- جورج سعد غبريال صليب
24- عبد الدايم محمد عبد الرحمن أحمد نصير
25- محمود محمد محمود مسلم
26- عبد السند حسن محمد يمامة
27- عبد العال مصطفى كامل عبد المجيد
28- حازم محمد سليمان عمر
29- باسل محمد عادل إبراهيم إمام
31- عبد الحكيم محمد عصمت السادات
30- حسين أحمد حسين أبو العطا
32- عصام خليل فوزي أمين الصايغ
33- محمد أبو العلا عبد المولى رضوان
34- ناجي عبد الفتاح إبراهيم الشهابي
35- أيمن حلمي محمد السيد الصفتي
36- حسني عطية السيد على سبالة
37- أحمد إبراهيم محمد العوضي
38- محمد طارق فاروق محمود نصير
39- عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبي
40- محمد نبيل سليمان دعبس
41- عماد خليل كامل خليل
42- أحمد محمد سمير محمد إدريس
43- محمد علاء الدين عبد النبي
44- أشرف عبد الغني السعيد عبد الغني
45- محمود سمير عبد الجليل مرسي تركي
46- زين العابدين كامل سيد عبد الحميد
47- خالد محمد عبد المنعم قنديل
48- عباس بهي الدين عباس حزين
49- أحمد خالد ممدوح يوسف
50- شعبان رأفت أحمد عبد اللطيف
51- سيف محمد سامح زكريا زاهر
52- هاني مجدى حجاج خليل العتال
53- محمد شبانة عبد العزيز بدوي
54- مصطفى متولي حسن متولي
55- تامر تادرس يوسف جرجس
56- محمد طارق محمد سعد
57- الحسن على عباس عبد السلام
58- ياسر محمد جلال أحمد توفيق
59- مصطفى محمود شوكت مصطفى
60- ولاء وائل عباس حافظ
61- مصطفى محمد باز مصطفى
62- أحمد سمير سيد زكريا
63- وسام إسماعيل محمد إسماعيل
64- نادر ناجى حلمى فؤاد خزام
65- فهمي عبد الرؤف فهمي هيكل
66- أحمد أحمد علي الشعراوي
67- ياسر فاروق محمد فريد قورة
68- حلمي أحمد محمد علي جاويش
69- عماد صيام عبد الحليم صيام
70- محمد سعيد حافظ محمد أحمد الجندي
71- هشام مسعد الششتاوي أحمد
72- بهي الدين نصر محمود زغلول
73- كريم محمد محمد إمام الشويمي
74- محمد السيد محمد الأجرود
75- عمرو رشاد علي صالح
76- عصام محمد العزب مصطفى
77- حازم حمادة عبد العزيز درويش
78- صلاح الدين محمود إيراهيم المعداوي
79- أحمد السيد سعد تركي
80- نشأت صلاح عبد المحسن حتة
81- محمد عاطف عمران شريف
82- زاهر محمد حسن الشقنقيري
83- سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر
84- ميرال جلال محمود فهمي الهريدي
85- أماني عبد العزيز محمد فاخر
86- غادة أحمد محمد البدوي أحمد
87- تيسير محمود دهيم محمد
88- مروة محمود السيد قنصوة
89- نورهان السيد عبد الحميد الشيخ
90- أميرة سمير نعيم تاوضروس
91- مروة محمد توفيق واعر سيف
92- ريم حسين أحمد فؤاد الصاوي
93- سحر السيد أحمد محمد
94- داليا السيد أحمد السيد الأتربي
95- محمد محمد عبد اللاه عبد المولى
96- سلامة سالم سلمان سالم
97- أحمد سلام مدخل سليمان
98- أحمد حسن فرج صالح
99- عطية أمحمد سليمان أمحمد
100- سليمان سلمان موسى إبراهيم الزملوط