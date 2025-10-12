قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالاأقام .. بيراميدز يعتلي صدارة تصنيف الأندية الأفريقية متفوقا على الأهلي|تفاصيل
رسميًا.. انضمام رياضة الكيوكوشنكاي إلى الاتحاد المصري للووشو كونغ فو
قمة السيسي-ترامب تتصدر جدول أعمال قمة شرم الشيخ.. تعرف على البرنامج المبدئي
يديعوت أحرونوت: رفات إيلي كوهين قد تُسلّم إلى إسرائيل قريبا
لماذا حرمت الصلاة بعد العصر؟.. النبي منعها لـ سببين لا تعرفهما
شيخ الأزهر للسفير الياباني: 6 منح دراسية لأبناء الجالية المسلمة ومستعدون لتدريب أئمة طوكيو
إصابة مبابي تربك معسكر فرنسا قبل مواجهة أيسلندا وتثير الجدل حول قرار ديشامب
رغم تلقيها دعوة رسمية.. إيران تغيب عن قمة شرم الشيخ للسلام
رسميا.. النقل تصدر قرارًا بفرض رسوم مرور على طريق رافد جمصة بطول 53 كيلومترًا
«ييس ثوروب» يُراقب لاعبي الأهلي الدوليين المشاركين مع منتخبي مصر الأول والثاني
الأهلي يهدي حسن شحاته "تي شيرت" برقمه الشهير 14 ..شاهد
كواليس مشروع الإيجار القديم.. كيف يمكن حجز الوحدة البديلة قبل طرحها رسميًا؟
سحر نصر أبرزهم.. 3 وزراء سابقين ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

أميرة خلف

في خطوة تعكس حرص الدولة على الاستفادة من الخبرات التنفيذية في إثراء الحياة البرلمانية، و تعزيز دور مجلس الشيوخ بكفاءات قادرة على دعم العمل التشريعي وصناعة القرار، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا اليوم بتعيين عدد من الأعضاء في مجلس الشيوخ.

و ضمت القائمة 100 عضو من الشخصيات العامة وأصحاب الخبرات في مختلف المجالات، بموجب نص القانون والدستور، وجاء من أبرز الأسماء 3 وزراء سابقين ضمن قائمة ضمت 100 عضوًا من اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي، و هم:

- سحر نصر وزيرة الاستثمار السابقة.

-محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق.

- أسامة كمال وزير البترول الأسبق.

وضمت قائمة المعينين الـ 100 بمجلس الشيوخ كل من :

1- أسامة محمد كمال عبد الحميد
2- شوقي إبراهيم عبد الكريم موسى علام
3- حمدي سند لوزا قريطم
4- حسني حسن عبد اللطيف أبوزيد
5- ممدوح محمد شعبان اليماني
6- ثروت عبد الباسط محمد الخرباوي
7- بهاء الدين أحمد مرسي زيدان
8- فارس سعد فام حنضل
9- محمد عبد الحي محمد العرابي
10- حاتم عزيز سيف النصر
11- عبد العزيز محمد سيف الدين السيد
12- محمد أحمد عمر هاشم
13- محمد لطفي إبراهيم لطفي
14- محمد مصطفى كمال عبد اللّٰه شهده
15- محمد حسام الدين السيد الملاحي
16- ياسر محمود عبد العزيز حسنين
17- أحمد سيد عبد الكريم مراد
18- خالد أحمد جلال الدين محمد
19- مهاب السيد محمود السيد
20- شريف وديع ناشد سرجيوس
21- يوسف السيد يوسف عامر
22- كريم نبيل مدحت سالم
23- جورج سعد غبريال صليب
24- عبد الدايم محمد عبد الرحمن أحمد نصير
25- محمود محمد محمود مسلم
26- عبد السند حسن محمد يمامة
27- عبد العال مصطفى كامل عبد المجيد
28- حازم محمد سليمان عمر
29- باسل محمد عادل إبراهيم إمام

31- عبد الحكيم محمد عصمت السادات
30- حسين أحمد حسين أبو العطا
32- عصام خليل فوزي أمين الصايغ
33- محمد أبو العلا عبد المولى رضوان
34- ناجي عبد الفتاح إبراهيم الشهابي
35- أيمن حلمي محمد السيد الصفتي
36- حسني عطية السيد على سبالة
37- أحمد إبراهيم محمد العوضي
38- محمد طارق فاروق محمود نصير
39- عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبي
40- محمد نبيل سليمان دعبس
41- عماد خليل كامل خليل
42- أحمد محمد سمير محمد إدريس
43- محمد علاء الدين عبد النبي
44- أشرف عبد الغني السعيد عبد الغني
45- محمود سمير عبد الجليل مرسي تركي
46- زين العابدين كامل سيد عبد الحميد
47- خالد محمد عبد المنعم قنديل
48- عباس بهي الدين عباس حزين
49- أحمد خالد ممدوح يوسف
50- شعبان رأفت أحمد عبد اللطيف
51- سيف محمد سامح زكريا زاهر
52- هاني مجدى حجاج خليل العتال
53- محمد شبانة عبد العزيز بدوي
54- مصطفى متولي حسن متولي
55- تامر تادرس يوسف جرجس
56- محمد طارق محمد سعد
57- الحسن على عباس عبد السلام
58- ياسر محمد جلال أحمد توفيق
59- مصطفى محمود شوكت مصطفى
60- ولاء وائل عباس حافظ
61- مصطفى محمد باز مصطفى
62- أحمد سمير سيد زكريا
63- وسام إسماعيل محمد إسماعيل
64- نادر ناجى حلمى فؤاد خزام
65- فهمي عبد الرؤف فهمي هيكل
66- أحمد أحمد علي الشعراوي
67- ياسر فاروق محمد فريد قورة
68- حلمي أحمد محمد علي جاويش
69- عماد صيام عبد الحليم صيام
70- محمد سعيد حافظ محمد أحمد الجندي
71- هشام مسعد الششتاوي أحمد
72- بهي الدين نصر محمود زغلول
73- كريم محمد محمد إمام الشويمي
74- محمد السيد محمد الأجرود
75- عمرو رشاد علي صالح
76- عصام محمد العزب مصطفى
77- حازم حمادة عبد العزيز درويش
78- صلاح الدين محمود إيراهيم المعداوي
79- أحمد السيد سعد تركي
80- نشأت صلاح عبد المحسن حتة
81- محمد عاطف عمران شريف
82- زاهر محمد حسن الشقنقيري
83- سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر
84- ميرال جلال محمود فهمي الهريدي
85- أماني عبد العزيز محمد فاخر
86- غادة أحمد محمد البدوي أحمد
87- تيسير محمود دهيم محمد
88- مروة محمود السيد قنصوة
89- نورهان السيد عبد الحميد الشيخ
90- أميرة سمير نعيم تاوضروس
91- مروة محمد توفيق واعر سيف
92- ريم حسين أحمد فؤاد الصاوي
93- سحر السيد أحمد محمد
94- داليا السيد أحمد السيد الأتربي
95- محمد محمد عبد اللاه عبد المولى
96- سلامة سالم سلمان سالم
97- أحمد سلام مدخل سليمان
98- أحمد حسن فرج صالح
99- عطية أمحمد سليمان أمحمد
100- سليمان سلمان موسى إبراهيم الزملوط

