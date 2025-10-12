سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة عضوا بمجلس الشيوخ 2025

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ ، ومن بينهم سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة بمجلس الشيوخ بقرار جمهوري.

والمعينون هم:

1- أسامة محمد كمال عبد الحميد

2- شوقي إبراهيم عبد الكريم موسى علام

3- حمدي سند لوزا قريطم

4- حسني حسن عبد اللطيف أبوزيد

5- ممدوح محمد شعبان اليماني

6- ثروت عبد الباسط محمد الخرباوي

7- بهاء الدين أحمد مرسي زيدان

8- فارس سعد فام حنضل

9- محمد عبد الحي محمد العرابي

10- حاتم عزيز سيف النصر

11- عبد العزيز محمد سيف الدين السيد

12- محمد أحمد عمر هاشم

13- محمد لطفي إبراهيم لطفي

14- محمد مصطفى كمال عبد اللّٰه شهده

15- محمد حسام الدين السيد الملاحي

16- ياسر محمود عبد العزيز حسنين

17- أحمد سيد عبد الكريم مراد

18- خالد أحمد جلال الدين محمد

19- مهاب السيد محمود السيد

20- شريف وديع ناشد سرجيوس

21- يوسف السيد يوسف عامر

22- كريم نبيل مدحت سالم

23- جورج سعد غبريال صليب

24- عبد الدايم محمد عبد الرحمن أحمد نصير

25- محمود محمد محمود مسلم

26- عبد السند حسن محمد يمامة

27- عبد العال مصطفى كامل عبد المجيد

28- حازم محمد سليمان عمر

29- باسل محمد عادل إبراهيم إمام

31- عبد الحكيم محمد عصمت السادات

30- حسين أحمد حسين أبو العطا

32- عصام خليل فوزي أمين الصايغ

33- محمد أبو العلا عبد المولى رضوان

34- ناجي عبد الفتاح إبراهيم الشهابي

35- أيمن حلمي محمد السيد الصفتي

36- حسني عطية السيد على سبالة

37- أحمد إبراهيم محمد العوضي

38- محمد طارق فاروق محمود نصير

39- عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبي

40- محمد نبيل سليمان دعبس

41- عماد خليل كامل خليل

42- أحمد محمد سمير محمد إدريس

43- محمد علاء الدين عبد النبي

44- أشرف عبد الغني السعيد عبد الغني

45- محمود سمير عبد الجليل مرسي تركي

46- زين العابدين كامل سيد عبد الحميد

47- خالد محمد عبد المنعم قنديل

48- عباس بهي الدين عباس حزين

49- أحمد خالد ممدوح يوسف

50- شعبان رأفت أحمد عبد اللطيف

51- سيف محمد سامح زكريا زاهر

52- هاني مجدى حجاج خليل العتال

53- محمد شبانة عبد العزيز بدوي

54- مصطفى متولي حسن متولي

55- تامر تادرس يوسف جرجس

56- محمد طارق محمد سعد

57- الحسن على عباس عبد السلام

58- ياسر محمد جلال أحمد توفيق

59- مصطفى محمود شوكت مصطفى

60- ولاء وائل عباس حافظ

61- مصطفى محمد باز مصطفى

62- أحمد سمير سيد زكريا

63- وسام إسماعيل محمد إسماعيل

64- نادر ناجى حلمى فؤاد خزام

65- فهمي عبد الرؤف فهمي هيكل

66- أحمد أحمد علي الشعراوي

67- ياسر فاروق محمد فريد قورة

68- حلمي أحمد محمد علي جاويش

69- عماد صيام عبد الحليم صيام

70- محمد سعيد حافظ محمد أحمد الجندي

71- هشام مسعد الششتاوي أحمد

72- بهي الدين نصر محمود زغلول

73- كريم محمد محمد إمام الشويمي

74- محمد السيد محمد الأجرود

75- عمرو رشاد علي صالح

76- عصام محمد العزب مصطفى

77- حازم حمادة عبد العزيز درويش

78- صلاح الدين محمود إيراهيم المعداوي

79- أحمد السيد سعد تركي

80- نشأت صلاح عبد المحسن حتة

81- محمد عاطف عمر ان شريف

82- زاهر محمد حسن الشقنقيري

83- سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر

84- ميرال جلال محمود فهمي الهريدي

85- أماني عبد العزيز محمد فاخر

86- غادة أحمد محمد البدوي أحمد

87- تيسير محمود دهيم محمد

88- مروة محمود السيد قنصوة

89- نورهان السيد عبد الحميد الشيخ

90- أميرة سمير نعيم تاوضروس

91- مروة محمد توفيق واعر سيف

92- ريم حسين أحمد فؤاد الصاوي

93- سحر السيد أحمد محمد

94- داليا السيد أحمد السيد الأتربي

95- محمد محمد عبد اللاه عبد المولى

96- سلامة سالم سلمان سالم

97- أحمد سلام مدخل سليمان

98- أحمد حسن فرج صالح

99- عطية أمحمد سليمان أمحمد

100- سليمان سلمان موسى إبراهيم الزملوط