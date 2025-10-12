من البنك الدولي إلى قبة الشيوخ.. محطات في مسيرة الدكتورة سحر نصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا اليوم بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ، من بينهم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، وأمين عام بيت الزكاة والصدقات.

تُعد الدكتورة سحر نصر واحدة من أبرز الخبيرات الاقتصاديات في مصر والعالم، حيث حصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1985، ثم الماجستير عام 1990، قبل أن تنال الدكتوراه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 2002.

بدأت مسيرتها المهنية بالبنك الدولي، حيث عملت خبيرة اقتصادية رائدة في قسم التمويل والقطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما شغلت منصب مديرة البرنامج الإقليمي لصندوق تمويل مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المنطقة ذاتها.

وفي عام 2015، تولت وزارة التعاون الدولي، ثم في عام 2017 أصبحت وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي، حيث كان لها دور محوري في صياغة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وفي العام نفسه، اختارتها مجلة فوربس ضمن أقوى 10 سيدات في القطاع الحكومي بالعالم العربي.

كما عملت الدكتورة سحر نصر أستاذة للاقتصاد بكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وألقت محاضرات في عدد من الجامعات المرموقة، بجانب عضويتها في المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية.

وفي مارس 2024، تم تعيينها أمينًا للاستثمار والشؤون الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية، لتواصل مسيرتها في دعم السياسات التنموية والاقتصادية، واليوم تنضم رسميًا إلى مجلس الشيوخ ضمن قائمة الشخصيات التي تمثل الخبرة والكفاءة.