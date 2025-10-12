ننشر أسماء أعضاء مجلس الشيوخ الـ 100 بعد صدور قرار الرئيس السيسي بتعيينهم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 575 لسنة 2025 بأن يعين عضوًا بمجلس الشيوخ كل من :
١- أسامة محمد كمال عبد الحميد .
٢- شوقي إبراهيم عبد الكريم موسى علام .
٣- حمدي سند لوزا قريطم .
٤- حسني حسن عبد اللطيف أبوزيد .
٥- ممدوح محمد شعبان اليماني .
٦- ثروت عبد الباسط محمد الخرباوي .
٧- بهاء الدين أحمد مرسي زيدان .
٨- فارس سعد فام حنضل .
٩- محمد عبد الحي محمد العرابي
١٠- حاتم عزيز سيف النصر .
١١- عبد العزيز محمد سيف الدين السيد .
١٢- محمد أحمد عمر هاشم .
١٣- محمد لطفي إبراهيم لطفي .
١٤- محمد مصطفى كمال عبد اللّٰه شهده .
١٥- محمد حسام الدين السيد الملاحي .
١٦- ياسر محمود عبد العزيز حسنين .
١٧- أحمد سيد عبد الكريم مراد
١٨- خالد أحمد جلال الدين محمد .
١٩- مهاب السيد محمود السيد .
٢٠- شريف وديع ناشد سرجيوس .
٢١- يوسف السيد يوسف عامر .
٢٢- كريم نبيل مدحت سالم .
٢٣- جورج سعد غبريال صليب .
٢٤- عبد الدايم محمد عبد الرحمن أحمد نصير .
٢٥- محمود محمد محمود مسلم .
٢٦- عبد السند حسن محمد يمامة .
٢٧- السيد عبد العال مصطفى كامل عبد المجيد .
٢٨- حازم محمد سليمان عمر .
٢٩- باسل محمد عادل إبراهيم إمام .
٣٠- حسين أحمد حسين أبو العطا .
٣٢- عصام خليل فوزي أمين الصايغ .
٣٣- محمد أبو العلا عبد المولى رضوان .
٣٤- ناجي عبد الفتاح إبراهيم الشهابي .
٣٥- أيمن حلمي محمد السيد الصفتي .
٣٦- حسني عطية السيد على سبالة .
٣٧- أحمد إبراهيم محمد العوضي .
٣٨- محمد طارق فاروق محمود نصير .
٣٩- عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبي .
٤٠- محمد نبيل سليمان دعبس .
٤١- عماد خليل كامل خليل .
٤٢- أحمد محمد سمير محمد إدريس .
٤٣- محمد علاء الدين عبد النبي .
٤٤- اشرف عبد الغني السعيد عبد الغني .
٤٥- محمود سمير عبد الجليل مرسي تركي .
٤٦- زين العابدين كامل سيد عبد الحميد .
٤٧- خالد محمد عبد المنعم قنديل .
٤٨- عباس بهي الدين عباس حزين .
٤٩- أحمد خالد ممدوح يوسف .
٥٠- شعبان رأفت أحمد عبد اللطيف .
٥١- اسيف محمد سامح زكريا زاهر .
٥٢- هاني مجدى حجاج خليل العتال .
٥٣- محمد شبانة عبد العزيز بدوي .
٥٤- مصطفى متولي حسن متولي .
٥٥- تامر تادرس يوسف جرجس .
٥٦- محمد طارق محمد سعد .
٥٧- الحسن على عباس عبد السلام .
٥٨- ياسر محمد جلال أحمد توفيق .
٥٩- مصطفى محمود شوكت مصطفى .
٦٠- ولاء وائل عباس حافظ .
٦١- مصطفى محمد باز مصطفي .
٦٢- أحمد سمير سيد زكريا .
٦٣- وسام إسماعيل محمد إسماعيل .
٦٤- نادر ناجى حلمى فؤاد خزام .
٦٥- فهمي عبد الرؤف فهمي هيكل .
٦٦- أحمد أحمد علي الشعراوي .
٦٧- ياسر فاروق محمد فريد قورة .
٦٨- حلمي أحمد محمد علي جاويش .
٦٩- عماد صيام عبد الحليم صيام .
٧٠- محمد سعيد حافظ محمد أحمد الجندي .
٧١- هشام مسعد الششتاوي أحمد .
٧٢- بهي الدين نصر محمود زغلول .
٧٣- كريم محمد محمد إمام الشويمي .
٧٤- محمد السيد محمد الأجرود .
٧٥- عمرو رشاد علي صالح .
٧٦- عصام محمد العزب مصطفى .
٧٧- حازم حمادة عبد العزيز درويش .
• ٧٨- صلاح الدين محمود إيراهيم المعداوي .
٧٩- أحمد السيد سعد تركي .
٨٠- نشأت صلاح عبد المحسن حتة .
٨١- محمد عاطف عمر ان شريف .
٨٢- زاهر محمد حسن الشقنقيري .
٨٣- سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر .
٨٤- ميرال جلال محمود فهمي الهريدي .
٨٥- أماني عبد العزيز محمد فاخر
٨٦- غادة أحمد محمد البدوي أحمد .
٨٧- تيسير محمود دهيم محمد .
٨٨- مروة محمود السيد قنصوة .
٨٩- نورهان السيد عبد الحميد الشيخ
٩٠- أميرة سمير نعيم تاوضروس .
٩١- مروة محمد توفيق واعر سيف .
٩٢- ريم حسين أحمد فؤاد الصاوي .
٩٣- سحر السيد أحمد محمد .
٩٤- داليا السيد أحمد السيد الأتربي .
٩٥- محمد محمد عبد اللاه عبد المولى .
٩٦- سلامة سالم سلمان سالم .
٩٧- أحمد سلام مدخل سليمان .
٩٨- أحمد حسن فرج صالح .
٩٩- عطية أمحمد سليمان أمحمد .
١٠٠- سليمان سلمان موسى إبراهيم الزملوط .
نشر القرار فى الجريدة الرسمية.