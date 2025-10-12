قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس "المصريين الأحرار" يشكر الرئيس السيسي على ثقته بتعيينه بمجلس الشيوخ
يمامة وحازم عمر أبرزهم.. قرار جمهوري بتعيين عدد من رؤساء الأحزاب بمجلس الشيوخ
الرئيس السيسي يبحث مع مجموعة CNCEC الصينية تنفيذ مشروع «الصودا آش» في مصر
سيف زاهر وياسر جلال.. نجوم الفن والرياضة على رأس قائمة المعينين بمجلس الشيوخ 2025
تعليمات عاجلة بسرعة صرف المستحقات المالية للعاملين بالمدارس ومعلمي الحصة
مخدرات بـ 106ملايين جنيه.. مصرع 4 عناصر خطرة فى إطلاق النار مع الشرطة
جهاز حماية المستهلك بالشرقية يحرر ١٤١ محضراً في حملات رقابية على الأنشطة التجارية
أوائل طلاب الكليات العسكرية لـ "صدى البلد": مستعدون للدفاع عن الوطن
ياسر جلال عضوا بمجلس الشيوخ ضمن القرار الجمهوري للرئيس السيسي
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر.. ونواب: الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير
مسعفا الإسماعيلية يعيدان 33 ألف جنيه لمصاب فاقد الوعي
القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ننشر أسماء أعضاء مجلس الشيوخ الـ 100 بعد صدور قرار الرئيس السيسي بتعيينهم

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
كتب محمد عبد المنعم

أصدر  الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 575 لسنة 2025 بأن يعين عضوًا بمجلس الشيوخ كل من :
١- أسامة محمد كمال عبد الحميد .
٢-  شوقي إبراهيم عبد الكريم موسى علام .
٣-  حمدي سند لوزا قريطم .
٤- حسني حسن عبد اللطيف أبوزيد .
٥-  ممدوح محمد شعبان اليماني .
٦-  ثروت عبد الباسط محمد الخرباوي .
٧- بهاء الدين أحمد مرسي زيدان .
٨-  فارس سعد فام حنضل .
٩-  محمد عبد الحي محمد العرابي
١٠-  حاتم عزيز سيف النصر .
١١- عبد العزيز محمد سيف الدين السيد .
١٢- محمد أحمد عمر هاشم .
١٣-  محمد لطفي إبراهيم لطفي .
١٤-  محمد مصطفى كمال عبد اللّٰه شهده .
١٥-  محمد حسام الدين السيد الملاحي .
١٦-  ياسر محمود عبد العزيز حسنين .
١٧-  أحمد سيد عبد الكريم مراد

١٨- خالد أحمد جلال الدين محمد .
١٩-  مهاب السيد محمود السيد .
٢٠-  شريف وديع ناشد سرجيوس .
٢١- يوسف السيد يوسف عامر .
٢٢- كريم نبيل مدحت سالم .
٢٣-  جورج سعد غبريال صليب .
٢٤-  عبد الدايم محمد عبد الرحمن أحمد نصير .
٢٥-  محمود محمد محمود مسلم .
٢٦-  عبد السند حسن محمد يمامة .
٢٧-  السيد عبد العال مصطفى كامل عبد المجيد .
٢٨- حازم محمد سليمان عمر .
٢٩- باسل محمد عادل إبراهيم إمام .
٣٠- حسين أحمد حسين أبو العطا .
٣٢-  عصام خليل فوزي أمين الصايغ .
٣٣-  محمد أبو العلا عبد المولى رضوان .
٣٤-  ناجي عبد الفتاح إبراهيم الشهابي .
٣٥-  أيمن حلمي محمد السيد الصفتي .
٣٦-  حسني عطية السيد على سبالة .
٣٧-  أحمد إبراهيم محمد العوضي .
٣٨-  محمد طارق فاروق محمود نصير .
٣٩-  عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبي .
٤٠-  محمد نبيل سليمان دعبس .
٤١-  عماد خليل كامل خليل .
٤٢-  أحمد محمد سمير محمد إدريس .
٤٣-  محمد علاء الدين عبد النبي .

٤٤-  اشرف عبد الغني السعيد عبد الغني .
٤٥- محمود سمير عبد الجليل مرسي تركي .
٤٦-  زين العابدين كامل سيد عبد الحميد .
٤٧- خالد محمد عبد المنعم قنديل .
٤٨-  عباس بهي الدين عباس حزين .
٤٩-  أحمد خالد ممدوح يوسف .
٥٠-  شعبان رأفت أحمد عبد اللطيف .
٥١- اسيف محمد سامح زكريا زاهر .
٥٢-  هاني مجدى حجاج خليل العتال .
٥٣-  محمد شبانة عبد العزيز بدوي .
٥٤-  مصطفى متولي حسن متولي .
٥٥-  تامر تادرس يوسف جرجس .
٥٦-  محمد طارق محمد سعد .
٥٧-  الحسن على عباس عبد السلام .
٥٨-  ياسر محمد جلال أحمد توفيق .
٥٩-  مصطفى محمود شوكت مصطفى .
٦٠-  ولاء وائل عباس حافظ .
٦١-  مصطفى محمد باز مصطفي .
٦٢-  أحمد سمير سيد زكريا .
٦٣-  وسام إسماعيل محمد إسماعيل .
٦٤-  نادر ناجى حلمى فؤاد خزام .
٦٥-  فهمي عبد الرؤف فهمي هيكل .
٦٦-  أحمد أحمد علي الشعراوي .
٦٧-  ياسر فاروق محمد فريد قورة .
٦٨-  حلمي أحمد محمد علي جاويش .
٦٩-  عماد صيام عبد الحليم صيام .

٧٠-  محمد سعيد حافظ محمد أحمد الجندي .
٧١-  هشام مسعد الششتاوي أحمد .
٧٢-  بهي الدين نصر محمود زغلول .
٧٣-  كريم محمد محمد إمام الشويمي .
٧٤-  محمد السيد محمد الأجرود .
٧٥-  عمرو رشاد علي صالح .
٧٦-  عصام محمد العزب مصطفى .
٧٧-  حازم حمادة عبد العزيز درويش .
• ٧٨-  صلاح الدين محمود إيراهيم المعداوي .
٧٩-  أحمد السيد سعد تركي .
٨٠-  نشأت صلاح عبد المحسن حتة .
٨١-  محمد عاطف عمر ان شريف .
٨٢-  زاهر محمد حسن الشقنقيري .
٨٣-  سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر .
٨٤-  ميرال جلال محمود فهمي الهريدي .
٨٥-  أماني عبد العزيز محمد فاخر
٨٦-  غادة أحمد محمد البدوي أحمد .
٨٧- تيسير محمود دهيم محمد .
٨٨-  مروة محمود السيد قنصوة .
٨٩-  نورهان السيد عبد الحميد الشيخ
٩٠-  أميرة سمير نعيم تاوضروس .
٩١-  مروة محمد توفيق واعر سيف .
٩٢-  ريم حسين أحمد فؤاد الصاوي .
٩٣-  سحر السيد أحمد محمد .
٩٤-  داليا السيد أحمد السيد الأتربي .
٩٥-  محمد محمد عبد اللاه عبد المولى .

٩٦-  سلامة سالم سلمان سالم .
٩٧-  أحمد سلام مدخل سليمان .
٩٨-  أحمد حسن فرج صالح .
٩٩-  عطية أمحمد سليمان أمحمد .
١٠٠-  سليمان سلمان موسى إبراهيم الزملوط .

نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

السيسى مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

حادث تصادم

وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بالقرب من شرم الشيخ

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

ترشيحاتنا

دار الإفتاء تواصل تفعيل مجالسها في المحافظات لبيان أحكام حمل المصحف وتلاوة القرآن الكريم

دار الإفتاء تواصل مجالس المحافظات لبيان أحكام حمل المصحف وتلاوة القرآن

الحامل

هل وفاة الجنين يشفع لوالديه؟ دار الإفتاء تجيب

دعاء النبي عند الخوف

دعاء النبي عند الخوف.. ردده يكفيك الله ويدفع عنك الأذى

بالصور

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

بحضور أمير كرارة.. الصور الكاملة للعرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار

فيديو

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

انجيلنا جولي وبراد بيت

من الحب إلى المحاكم.. أنجلينا جولي تفتح ملف الطلاق من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد