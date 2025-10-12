قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إنقاذ حياة رئيس البعثة العراقية ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية
المستشار محمود فوزي يهنئ المعينين بالشيوخ على ثقة القيادة السياسية: اختيارات تثري العملية التشريعية
أحمد تركي عن تعيينه في مجلس الشيوخ: أعاهدكم على بذل أقصى درجات الجُهد فى خدمة الوطن
45 جنيها| أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21
أشكر فخامة الرئيس.. أول تعليق من ياسر جلال على تعيينه بمجلس الشيوخ
الثلاثي التاريخي.. نيمار وميسي وسواريز على أعتاب لم الشمل في إنتر ميامي| ما القصة؟
وزير الصحة: القضاء على انتقال الأمراض من الأم إلى الطفل بحلول 2030 أولوية صحية عالمية
موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم
في رسالة حاسمة من قلب القاهرة.. السيسي: الأمن المائي لمصر خط أحمر
محمد شبانة ضمن المعينين في مجلس الشيوخ 2025 بقرار من الرئيس السيسي
خبير دولي: تحركات مصر في شرم الشيخ امتداد لدورها التاريخي في نشر السلام
بقدرة شحن جبارة.. إليك أهم مواصفات هاتف iQOO 15
برلمان

المستشار محمود فوزي يهنئ المعينين بالشيوخ على ثقة القيادة السياسية: اختيارات تثري العملية التشريعية

المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا اليوم الأحد نوهت فيه عن صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي  ، رئيس الجمهورية، رقم ٥٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مائة عضو بمجلس الشيوخ، وفقًا للدستور المصري، وعلى القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ.

وقالت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن قائمة المعينين في مجلس الشيوخ  شهدت تنوعًا في الخبرات والتخصصات، بما يعزز طبيعة ما يتطلبه العمل البرلماني من خبرات مختلفة، ويثري الحياة السياسية في مصر، ويقدم الإضافة لبيت الحكماء المصري، لتشكل قائمة المعينين إضافة قوية وغنية لزملائهم المنتخبين، نحو الوصول إلى أداء قوي ومتزن يليق بعراقة مجلس الشيوخ المصري.

وتقدم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالتهنئة للسادة المعينين بمجلس الشيوخ على ثقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهم، معربًا عن تطلع الحكومة للتعاون الوثيق مع بيت الحكمة، الذي دائمًا ما يقدم رؤى ودراسات عميقة تثري العملية التشريعية.

وشدد المستشار محمود فوزي على أن اختبارات فخامة الرئيس لقائمة المعينين إنما تعكس حرص سيادته على إثراء العمل التشريعي بمجلس الشيوخ، وتعزيز دوره بأسماء كبيرة وخبيرة، كل في مجاله وتخصصه، بعدما أفرز الصندوق انتخاب ٢٠٠ عضو بمجلس الشيوخ، من أهل الخبرة والحكمة والعلم أيضًا، بالشكل الذي يعود بالنفع على أداء مجلس الشيوخ بشكل عام في فصله التشريعي الثاني.

وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ

