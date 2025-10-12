محمد شبانة ضمن المعينين في مجلس الشيوخ 2025 بقرار من الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ ، من بينهم محمد شبانة عضو مجلس نقابة الصحفيين وأمين أمانة الرياضة في حزب حماة الوطن ، كما كان عضو بمجلس الشيوخ السابق ، ورئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي الأسبق.

قائمة المعيين بمجلس الشيوخ



١- السيد/ أسامة محمد كمال عبد الحميد .

٢- السيد / شوقي إبراهيم عبد الكريم موسى علام .

٣- السيد/ حمدي سند لوزا قريطم .

٤- السيد / حسني حسن عبد اللطيف أبوزيد .

٥- السيد / ممدوح محمد شعبان اليماني .

٦- السيد / ثروت عبد الباسط محمد الخرباوي .

٧- السيد / بهاء الدين أحمد مرسي زيدان .

٨- السيد / فارس سعد فام حنضل .

٩- السيد محمد عبد الحي

١٠- السيد/ حاتم عزيز سيف النصر .

١١- السيد/ عبد العزيز محمد سيف الدين السيد .

١٢- السيد/ محمد أحمد عمر هاشم .

١٣- السيد/ محمد لطفي إبراهيم لطفي .

١٤- السيد/ محمد مصطفى كمال عبد اللّٰه شهده .

١٥- السيد/ محمد حسام الدين السيد الملاحي .

١٦- السيد/ ياسر محمود عبد العزيز حسنين .

١٧- السيد / أحمد سيد عبد الكريم مراد

١٨- السيد / خالد أحمد جلال الدين محمد .

١٩- السيد / مهاب السيد محمود السيد .

٢٠- السيد / شريف وديع ناشد سرجيوس .

٢١- السيد/ يوسف السيد يوسف عامر .

٢٢- السيد/ كريم نبيل مدحت سالم .

٢٣- السيد/ جورج سعد غبريال صليب .

٢٤- السيد/ عبد الدايم محمد عبد الرحمن أحمد نصير .

٢٥- السيد/ محمود محمد محمود مسلم .

٢٦- السيد/ عبد السند حسن محمد يمامة .

٢٧- السيد/ السيد عبد العال مصطفى كامل عبد المجيد .

٢٨- السيد/ حازم محمد سليمان عمر .

٢٩- السيد/ باسل محمد عادل إبراهيم إمام .

٣٠- السيد/ حسين أحمد حسين أبو العطا .

٣٢- السيد / عصام خليل فوزي أمين الصايغ .

٣٣- السيد / محمد أبو العلا عبد المولى رضوان .

٣٤- السيد/ ناجي عبد الفتاح إبراهيم الشهابي .

٣٥- السيد/ أيمن حلمي محمد السيد الصفتي .

٣٦- السيد/ حسني عطية السيد على سبالة .

٣٧- السيد/ أحمد إبراهيم محمد العوضي .

٣٨- السيد/ محمد طارق فاروق محمود نصير .

٣٩- السيد/ عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبي .

٤٠- السيد/ محمد نبيل سليمان دعبس .

٤١- السيد/ عماد خليل كامل خليل .

٤٢- السيد/ أحمد محمد سمير محمد إدريس .

٤٣- السيد/ محمد علاء الدين عبد النبي

٤٤- السيد/ اشرف عبد الغني السعيد عبد الغني .

٤٥- السيد / محمود سمير عبد الجليل مرسي تركي .

٤٦- السيد/ زين العابدين كامل سيد عبد الحميد .

٤٧- السيد/ خالد محمد عبد المنعم قنديل .

٤٨- السيد / عباس بهي الدين عباس حزين .

٤٩- السيد/ أحمد خالد ممدوح يوسف .

٥٠- السيد/ شعبان رأفت أحمد عبد اللطيف .

٥١- السيد / سيف محمد سامح زكريا زاهر .

٥٢- السيد/ هاني مجدى حجاج خليل العتال .

٥٣- السيد / محمد شبانة عبد العزيز بدوي .

٥٤- السيد/ مصطفى متولي حسن متولي .

٥٥- السيد / تامر تادرس يوسف جرجس .

٥٦- السيد/ محمد طارق محمد سعد .

٥٧- السيد/ الحسن على عباس عبد السلام .

٥٨- السيد/ ياسر محمد جلال أحمد توفيق .

٥٩- السيد/ مصطفى محمود شوكت مصطفى .

٦٠- السيد/ ولاء وائل عباس حافظ .

٦١- السيد/ مصطفى محمد باز مصطفي .

٦٢- السيد/ أحمد سمير سيد زكريا .

٦٣- السيد/ وسام إسماعيل محمد إسماعيل .

٦٤- السيد / نادر ناجى حلمى فؤاد خزام .

٦٥- السيد/ فهمي عبد الرؤف فهمي هيكل .

٦٦- السيد/ أحمد أحمد علي الشعر اوي .

٦٧- السيد/ ياسر فاروق محمد فريد قورة .

٦٨- السيد/ حلمي أحمد محمد علي جاويش .

٦٩- السيد/ عماد صيام عبد الحليم صيام

٧٠- السيد/ محمد سعيد حافظ محمد أحمد الجندي .

٧١- السيد/ هشام مسعد الششتاوي أحمد .

٧٢- السيد/ بهي الدين نصر محمود زغلول .

٧٣- السيد/ كريم محمد محمد إمام الشويمي .

٧٤- السيد / محمد السيد محمد الأجرود .

٧٥- السيد / عمرو رشاد علي صالح .

٧٦- السيد / عصام محمد العزب مصطفى .

٧٧- السيد / حازم حمادة عبد العزيز درويش .

* ٧٨- السيد / صلاح الدين محمود إيراهيم المعداوي .

٧٩- السيد / أحمد السيد سعد تركي .

٨٠- السيد / نشأت صلاح عبد المحسن حتة .

٨١- السيد/ محمد عاطف عمران شريف .

٨٢- السيد/ زاهر محمد حسن الشقنقيري .

٨٣- السيدة/ سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر .

٨٤- السيدة/ ميرال جلال محمود فهمي الهريدي .

٨٥- السيدة/ أماني عبد العزيز محمد فاخر م

٨٦- السيدة/ غادة أحمد محمد البدوي أحمد .

٨٧- السيدة / تيسير محمود دهيم محمد .

٨٨- السيدة/ مروة محمود السيد قنصوة .

٨٩- السيدة/ نورهان السيد عبد الحميد الشيخ

٩٠- السيدة/ أميرة سمير نعيم تاوضروس .

٩١- السيدة/ مروة محمد توفيق واعر سيف .

٩٢- السيدة/ ريم حسين أحمد فؤاد الصاوي .

٩٣- السيدة/ سحر السيد أحمد محمد .

٩٤- السيدة/ داليا السيد أحمد السيد الأتربي .

٩٥- السيد/ محمد محمد عبد اللاه عبد المولى .

٩٦- السيد/ سلامة سالم سلمان سالم .

٩٧- السيد/ أحمد سلام مدخل سليمان .

٩٨- السيد/ أحمد حسن فرج صالح .

٩٩- السيد/ عطية أمحمد سليمان أمحمد .

١٠٠- السيد/ سليمان سلمان موسى إبراهيم الزملوط