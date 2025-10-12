قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فعل يمنعك من غضب الله.. أوصى به النبي
عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية
دعاء سورة البقرة.. يفتح الأبواب المغلقة وترى العجب في حياتك
تاج فوق رأسي.. صلاح المعداوي يشكر الرئيس السيسي لتعيينه بمجلس الشيوخ
توتر متصاعد.. أفغانستان تعلن مقتـ.ل 58 جنديا باكستانيا وإسلام آباد تتوعد برد قوي
نقابة المهن التمثيلية تهنئ المخرج الكبير خالد جلال والنجم ياسر جلال لتعيينهما بمجلس الشيوخ
المستشار الألماني يؤكد حضوره القمة في مصر: نلتزم بتنفيذ اتفاق السلام
بعد تعيينه بالشيوخ.. سيد عبد العال: الرئيس حريص على إثراء الحياة النيابية
سامح الشاذلي: السيادة مصرية في السباحة بالزعانف.. و31 ميدالية حصاد جهد وعزيمة
تفاصيل إنقاذ حياة رئيس البعثة العراقية ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية
المستشار محمود فوزي يهنئ المعينين بالشيوخ على ثقة القيادة السياسية: اختيارات تثري العملية التشريعية
أحمد تركي عن تعيينه في مجلس الشيوخ: أعاهدكم على بذل أقصى درجات الجُهد فى خدمة الوطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمد شبانة ضمن المعينين في مجلس الشيوخ 2025 بقرار من الرئيس السيسي

محمد شبانة
محمد شبانة
معتز الخصوصي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ ، من بينهم محمد شبانة عضو مجلس نقابة الصحفيين وأمين أمانة الرياضة في حزب حماة الوطن ، كما كان عضو بمجلس الشيوخ السابق ، ورئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي الأسبق.

قائمة المعيين بمجلس الشيوخ


١- السيد/ أسامة محمد كمال عبد الحميد .
٢- السيد / شوقي إبراهيم عبد الكريم موسى علام .
٣- السيد/ حمدي سند لوزا قريطم .
٤- السيد / حسني حسن عبد اللطيف أبوزيد .
٥- السيد / ممدوح محمد شعبان اليماني .
٦- السيد / ثروت عبد الباسط محمد الخرباوي .
٧- السيد / بهاء الدين أحمد مرسي زيدان .
٨- السيد / فارس سعد فام حنضل .
٩- السيد محمد عبد الحي 
١٠- السيد/ حاتم عزيز سيف النصر .
١١- السيد/ عبد العزيز محمد سيف الدين السيد .
١٢- السيد/ محمد أحمد عمر هاشم .
١٣- السيد/ محمد لطفي إبراهيم لطفي .
١٤- السيد/ محمد مصطفى كمال عبد اللّٰه شهده .
١٥- السيد/ محمد حسام الدين السيد الملاحي .
١٦- السيد/ ياسر محمود عبد العزيز حسنين .
١٧- السيد / أحمد سيد عبد الكريم مراد
١٨- السيد / خالد أحمد جلال الدين محمد .
١٩- السيد / مهاب السيد محمود السيد .
٢٠- السيد / شريف وديع ناشد سرجيوس .
٢١- السيد/ يوسف السيد يوسف عامر .
٢٢- السيد/ كريم نبيل مدحت سالم .
٢٣- السيد/ جورج سعد غبريال صليب .
٢٤- السيد/ عبد الدايم محمد عبد الرحمن أحمد نصير .
٢٥- السيد/ محمود محمد محمود مسلم .
٢٦- السيد/ عبد السند حسن محمد يمامة .
٢٧- السيد/ السيد عبد العال مصطفى كامل عبد المجيد .
٢٨- السيد/ حازم محمد سليمان عمر .
٢٩- السيد/ باسل محمد عادل إبراهيم إمام .
٣٠- السيد/ حسين أحمد حسين أبو العطا .
٣٢- السيد / عصام خليل فوزي أمين الصايغ .
٣٣- السيد / محمد أبو العلا عبد المولى رضوان .
٣٤- السيد/ ناجي عبد الفتاح إبراهيم الشهابي .
٣٥- السيد/ أيمن حلمي محمد السيد الصفتي .
٣٦- السيد/ حسني عطية السيد على سبالة .
٣٧- السيد/ أحمد إبراهيم محمد العوضي .
٣٨- السيد/ محمد طارق فاروق محمود نصير .
٣٩- السيد/ عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبي .
٤٠- السيد/ محمد نبيل سليمان دعبس .
٤١- السيد/ عماد خليل كامل خليل .
٤٢- السيد/ أحمد محمد سمير محمد إدريس .
٤٣- السيد/ محمد علاء الدين عبد النبي
٤٤- السيد/ اشرف عبد الغني السعيد عبد الغني .
٤٥- السيد / محمود سمير عبد الجليل مرسي تركي .
٤٦- السيد/ زين العابدين كامل سيد عبد الحميد .
٤٧- السيد/ خالد محمد عبد المنعم قنديل .
٤٨- السيد / عباس بهي الدين عباس حزين .
٤٩- السيد/ أحمد خالد ممدوح يوسف .
٥٠- السيد/ شعبان رأفت أحمد عبد اللطيف .
٥١- السيد / سيف محمد سامح زكريا زاهر .
٥٢- السيد/ هاني مجدى حجاج خليل العتال .
٥٣- السيد / محمد شبانة عبد العزيز بدوي .
٥٤- السيد/ مصطفى متولي حسن متولي .
٥٥- السيد / تامر تادرس يوسف جرجس .
٥٦- السيد/ محمد طارق محمد سعد .
٥٧- السيد/ الحسن على عباس عبد السلام .
٥٨- السيد/ ياسر محمد جلال أحمد توفيق .
٥٩- السيد/ مصطفى محمود شوكت مصطفى .
٦٠- السيد/ ولاء وائل عباس حافظ .
٦١- السيد/ مصطفى محمد باز مصطفي .
٦٢- السيد/ أحمد سمير سيد زكريا .
٦٣- السيد/ وسام إسماعيل محمد إسماعيل .
٦٤- السيد / نادر ناجى حلمى فؤاد خزام .
٦٥- السيد/ فهمي عبد الرؤف فهمي هيكل .
٦٦- السيد/ أحمد أحمد علي الشعر اوي .
٦٧- السيد/ ياسر فاروق محمد فريد قورة .
٦٨- السيد/ حلمي أحمد محمد علي جاويش .
٦٩- السيد/ عماد صيام عبد الحليم صيام

٧٠- السيد/ محمد سعيد حافظ محمد أحمد الجندي .
٧١- السيد/ هشام مسعد الششتاوي أحمد .
٧٢- السيد/ بهي الدين نصر محمود زغلول .
٧٣- السيد/ كريم محمد محمد إمام الشويمي .
٧٤- السيد / محمد السيد محمد الأجرود .
٧٥- السيد / عمرو رشاد علي صالح .
٧٦- السيد / عصام محمد العزب مصطفى .
٧٧- السيد / حازم حمادة عبد العزيز درويش .
* ٧٨- السيد / صلاح الدين محمود إيراهيم المعداوي .
٧٩- السيد / أحمد السيد سعد تركي .
٨٠- السيد / نشأت صلاح عبد المحسن حتة .
٨١- السيد/ محمد عاطف عمران شريف .
٨٢- السيد/ زاهر محمد حسن الشقنقيري .
٨٣- السيدة/ سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر .
٨٤- السيدة/ ميرال جلال محمود فهمي الهريدي .
٨٥- السيدة/ أماني عبد العزيز محمد فاخر م
٨٦- السيدة/ غادة أحمد محمد البدوي أحمد .
٨٧- السيدة / تيسير محمود دهيم محمد .
٨٨- السيدة/ مروة محمود السيد قنصوة .
٨٩- السيدة/ نورهان السيد عبد الحميد الشيخ
٩٠- السيدة/ أميرة سمير نعيم تاوضروس .
٩١- السيدة/ مروة محمد توفيق واعر سيف .
٩٢- السيدة/ ريم حسين أحمد فؤاد الصاوي .
٩٣- السيدة/ سحر السيد أحمد محمد .
٩٤- السيدة/ داليا السيد أحمد السيد الأتربي .
٩٥- السيد/ محمد محمد عبد اللاه عبد المولى .

٩٦- السيد/ سلامة سالم سلمان سالم .
٩٧- السيد/ أحمد سلام مدخل سليمان .
٩٨- السيد/ أحمد حسن فرج صالح .
٩٩- السيد/ عطية أمحمد سليمان أمحمد .
١٠٠- السيد/ سليمان سلمان موسى إبراهيم الزملوط

الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب حماة الوطن محمد شبانة تعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي الأسبق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

ترشيحاتنا

نتنياهو

مكتب نتنياهو : إسرائيل جاهزة لاستقبال الأسرى "فورا"

أرشيفية

بعد توقف سرقة المساعدات.. الجيش الإسرائيلي كان يتحكم بالعصابات

أندري راجولينا

رئيس مدغشقر: محاولة جارية للاستيلاء على السلطة بالقوة وبشكل غير دستوري

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

فيديو

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد