بعد نداء الأزهر .. خبير نفسي يكشف كيف يدمّر التحرش نفسية الطفل .. ولماذا يتحول بعض الأفراد إلى معتدين
زيلينسكي: اجتماع أوكراني أمريكي هذا الأسبوع لبحث صيغة للسلام والأمن
أشرف صبحي يكشف لـ صدى البلد خطة تطوير منتخبات مصر من الناشئين إلى القمة
وزير الرياضة يكشف سبب تدهور قطاعات الناشئين فى مصر
بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة
اليونسكو تعتزم التعاون الزراعي وإدارة الموارد المائية بالوادي الجديد
الفيفا يكشف تصنيف المنتخبات في قرعة كأس العالم .. من يتجنب مواجهة مصر؟
بتروجيت يتأهل لدور الـ16 من كأس مصر بالفوز على وادي دجلة بهدف نظيف
رموا عليهم مية نار.. إصابة شاب وشقيقه في مشاجرة مع أهل زوجته بشبرا الخيمة
محافظ البحر الأحمر: السيول تحت السيطرة ولم تتسبب في قطع الطرق
الصعيد يقود التنمية.. برنامج مصري يحصد ثقة الأمم المتحدة والبنك الدولي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

كريم عبد العزيز بشخصية شريف باشا صبري في فيلم الست

يمنى عبد الظاهر

يشارك الفنان كريم عبد العزيز ضيف شرف في أحداث فيلم  الست بطولة الفنانة منى زكي ، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائى يوم 10 ديسمبر المقبل، والفيلم من إخراج مروان حامد.

ونشر النجم كريم عبد العزيز صورة من الفيلم وعلق عليها عبر حسابه على انستجرام:"كريم_عبدالعزيز ضيف شرف فيلم.

#الست للنجمة #مني_زكي المستوحى من قصة حياة كوكب الشرق #أم_كلثوم ، ويظهر في شخصية شريف باشا صبري هو شقيق الملكة نازلي وخال الملك فاروق - إخراج #مروان_حامد يُعرض ١٠ ديسمبر بجميع السينمات.

كشفت الفنانة منى زكي عن البرومو التشويقي الأول  لأحدث افلامها المنتظرة “الست” ، والذى من المقرر ان يطرح فى دور العرض السينمائية يوم 10 ديسمبر المقبل.

كشف البرومو عن عدة مراحل فى حياة كوكب الشرق التي تجسد شخصيتها الفنانة منى زكي في مراحل عمرية مختلفة.

وكشف البرومو عن مشاركة عدد كبير من النجوم أبرزهم: أحمد حلمي، آسر ياسين، كريم عبد العزيز،سيد رجب ، محمد فراج، أحمد أمين، أمينة خليل، نيللي كريم، عمرو سعد.

كواليس تجسيد منى زكي لشخصية أم كلثوم

تقدم الفنانة منى زكي فيلم "الست" الذي يتناول السيرة الذاتية للفنانة الراحلة أم كلثوم، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويظهر في العمل العديد من النجوم ضيوف الشرف على رأسهم كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، عمرو سعد، محمد فراج، سيد رجب.

احمد مراد : منى زكي من اهم فنانات الوطن العربي

وكان صرح احمد مراد في تصريحات تليفزيونية سابقة ، إنّ «منى زكي من أهم الفنانات في الوطن العربي، نظراً لاختياراتها القيّمة، كما أنها وصلت إلى مستوى متميز في النضج الفني، الأمر الذي يؤهلها لتقديم الرؤية الفنية للشخصية، بشكلٍ احترافي

وأضاف أن «منى شخصية قلوقة دوماً تجاه عملها، لكنها شخصية متعاونة وتبذل مجهوداً ضخما طوال فترة التحضير للمشروع»، لافتاً إلى إدراكها الكامل بأن تجربتها في فيلم «الست» بمثابة دور فيصلي في مشوارها الفني كله.

النجم كريم عبد العزيز ضيف شرف النجمة منى زكي فيلم  الست إخراج مروان حامد البرومو التشويقي حياة كوكب الشرق

