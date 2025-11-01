أول تعليق من كريم عبد العزيز بعد مشاركته في افتتاح المتحف المصري الكبير

عبّر النجم كريم عبد العزيز عن سعادته البالغة وفخره بالمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن الحدث يمثل لحظة تاريخية تفخر بها مصر أمام العالم.

ونشر كريم عبد العزيز عبر حساباته الرسمية رسالة قال فيها:

"مش عارف أشرح فرحتي وإحساسي بالفخر إنني شاركت في هذا الحدث العظيم ولو بصوتي.. مبروك افتتاح المتحف المصري الكبير، تحيا مصر."

ويعد افتتاح المتحف المصري الكبير أحد أبرز الأحداث الثقافية والحضارية في تاريخ مصر الحديث، إذ يجمع بين عراقة الماضي وتطور الحاضر، ويضم مجموعة فريدة من الكنوز الأثرية التي تجسد الحضارة المصرية القديمة.

ويمثل افتتاح المتحف المصري الكبير حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بمشاركة 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة، وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد هذا التمثيل والحضور غير المسبوق لافتتاح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة؛ يعكس الاهتمام الدولي برؤية الدولة المصرية في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وازدهار المستقبل؛ وليؤكد المكانة الفريدة لمصر كجسر حضاري بين جميع شعوب العالم المحبة للثقافة وللسلام.

