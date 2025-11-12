قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد إصرار الدولة على ترسيخ العدالة
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة جنوب سوريا
كيف ينظر حلف الناتو للمستجدات في الملف النووي الإيراني؟.. نيكولاس ويليامز يجيب
أشرف زكي ينفي وفاة الفنان محمد صبحي
ماركات عالمية.. مزاد جديد لبيع سيارات الجمارك
القناة 12 الإسرائيلية: اعتقال ضابط برتبة لواء والتحقيق معه بشبهة خيانة الأمانة
كيفية إبطال سحر المقابر والأعمال المدفونة مع الموتى؟.. بـ 3 أشياء
انقلب السحر على الساحر | هند الضاوي: أفيخاي أدرعي خارج الخدمة خلال 6 أشهر.. لهذا السبب
وزير الخارجية: دور مصر مستمر لتخفيف معاناة الأشقاء الفارين من الصراعات العربية والإفريقية
نسيوه داخل الشقة.. انتشال جثمان شاب أسفل عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية
دينا أبو الخير توضح حكم الشبكة والهدايا بعد فسخ الخطوبة
ما هى شروط الحجاب الشرعي للفتاة؟.. أمين الإفتاء يوضح 3 مواصفات أساسية
فن وثقافة

كريم عبد العزيز عن تكريم والده بـ«مهرجان القاهرة السينمائي»: تعلمت منك كل شيء

علا محمد

وجه الفنان كريم عبد العزيز رسالة لوالده المخرج الكبير محمد عبد العزيز بعد تكريمه بمنحه جائزة «الهرم الذهبي لإنجاز العمر»، تقديراً لمسيرة فنية امتدت لأكثر من خمسين عاماً .

وكتب كريم عبد العزيز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"كل ما أستطيع أن أقوله هو " ألف شكر يا أبويا " و ربنا يديم عليك الصحة والعافية ويخليك ليا ..
تعلمت منك كل شيء… حبيبى ".

وقد أعلن مهرجان القاهرة السينمائي رسمياً عن تكريم المخرج الكبير محمد عبد العزيز بمنحه جائزة «الهرم الذهبي لإنجاز العمر»، تقديراً لمسيرة فنية امتدت لأكثر من خمسين عاماً في السينما المصرية.

الفنان كريم عبد العزيز كريم عبد العزيز المخرج الكبير محمد عبد العزيز الهرم الذهبي لإنجاز العمر مهرجان القاهرة السينمائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: السكن والمساكنة: رؤية أخلاقية واجتماعية في ضوء القيم المصرية

