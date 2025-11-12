كريم عبد العزيز عن تكريم والده بـ«مهرجان القاهرة السينمائي»: تعلمت منك كل شيء

وجه الفنان كريم عبد العزيز رسالة لوالده المخرج الكبير محمد عبد العزيز بعد تكريمه بمنحه جائزة «الهرم الذهبي لإنجاز العمر»، تقديراً لمسيرة فنية امتدت لأكثر من خمسين عاماً .

وكتب كريم عبد العزيز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"كل ما أستطيع أن أقوله هو " ألف شكر يا أبويا " و ربنا يديم عليك الصحة والعافية ويخليك ليا ..

تعلمت منك كل شيء… حبيبى ".

وقد أعلن مهرجان القاهرة السينمائي رسمياً عن تكريم المخرج الكبير محمد عبد العزيز بمنحه جائزة «الهرم الذهبي لإنجاز العمر»، تقديراً لمسيرة فنية امتدت لأكثر من خمسين عاماً في السينما المصرية.