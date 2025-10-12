قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

"صدى البلد" ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

مع صدور قرار الرئيس السيسي بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ، تكتمل تركيبة مجلس الشيوخ ليصل عدد أعضاء مجلس الشيوخ إلى 300 عضو ، موزعين 100 عضو على المقاعد الفردية و100 عضو على القائمة و 100 عضو معينين.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تركيبة  الأحزاب داخل مجلس الشيوخ بعد ضم الأعضاء المعينين والمنتخبين.

عدد المقاعد الفردية للأحزاب

 حزب مستقبل وطن : 60 مقعدا 

 حزب حماة الوطن : 25 مقعدا 

 حزب الجبهة الوطنية : 10 مقاعد 

حزب الشعب الجمهوري :5 مقاعد 

عدد مقاعد القائمة للأحزاب

 حزب مستقبل وطن : 44 مقعدًا

 حزب حزب حماة الوطن : 19 مقعدًا

 حزب الجبهة الوطنية : 12 مقعدًا

الحزب المصري الديمقراطي : 5 مقاعد

حزب الشعب الجمهوري : 5 مقاعد 

 حزب العدل : 4 مقاعد

حزب الإصلاح والتنمية : 4 مقاعد 

حصل حزب الوفد : مقعدين

حزب التجمع : مقعدين

حزب المؤتمر : مقعد واحد 

حزب إرادة جيل : مقعد واحد 

حزب الحرية: مقعد واحد 

عدد مقاعد الأحزاب في تعيينات مجلس الشيوخ

حماة الوطن : 28 مقعد

الجبهة الوطنية : 23 مقعد

مستقبل وطن :  14 مقعد

الوفد:  4 مقاعد

الشعب الجمهوري : 4 مقاعد

النور: 2 مقعد

المصري الديمقراطي : 2 مقعد

المؤتمر:  2 مقعد

التجمع: 1 مقعد

العدل : 1 مقعد

الإصلاح والتنمية:  1 مقعد

الحرية : 1 مقعد

المصريين:  1 مقعد

السادات : 1 مقعد

المصريين الأحرار: 1 مقعد

العربي الناصري : 1 مقعد

الجيل الديمقراطي : 1 مقعد

الوعي : 1 مقعد

وبذلك يكون نصيب الأحزاب من المقاعد في مجلس الشيوخ بعد ضم الأعضاء المنتخبين والنواب كالتالي:

نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ

حزب مستقبل وطن : 118 مقعد

حزب حماة الوطن : 72 مقعد

حزب الجبهة الوطنية: 24 مقعد

حزب الشعب الجمهوري : 14 مقعد

حزب المصري الديمقراطي: 7 مقاعد

حزب الوفد: 6 مقاعد

حزب العدل: 5 مقاعد

حزب الإصلاح والتنمية : 5 مقاعد

حزب المؤتمر: 3 مقاعد

حزب التجمع : 3 مقاعد

حزب إرادة جيل: 1 مقعد

حزب الحرية: 2 مقعد

حزب النور: 2 مقعد

حزب المصريين الأحرار: 1 مقعد

حزب المصريين: 1 مقعد

حزب السادات:  1 مقعد

العربي الناصري: 1 مقعد

الجيل الديمقراطي: 1 مقعد

حزب الوعي : 1 مقعد

جدير بالذكر أن الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ ليس به أغلبية برلمانية ، ولكن به أكثرية لحزب مستقبل وطن.

الرئيس السيسي مجلس الشيوخ المقاعد الفردية القائمة الأعضاء المعينين

