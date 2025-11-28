قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا.. تبادل إطلاق نار وقصف مدفعي خلال عملية إسرائيلية في ريف دمشق
موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025
ما أثر الزواج على الذمة المالية للزوجة؟.. الإفتاء توضح
الزمالك يحيل مهدي سليمان للتحقيق بعد غيابه عن التدريبات
المقارنة بين الكرة المصرية والمغربية.. هاني أبوريدة يضع أسس الإصلاح
مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية لمدة أسبوع آخر حتى 4 ديسمبر
ما حكم الدم النازل بعد الإجهاض؟.. الإفتاء تجيب
مفاجآت في طقس اليوم.. انخفاض حاد بالحرارة وظاهرة جوية خطيرة
ترامب: الحارس المصاب في واشنطن يصارع من أجل حياته
توقيع بروتوكول طرح حق انتفاع وإدارة مرفق النقل الداخلي بالغربية
أقدم من أهرامات الجيزة| هرم يوناجوني في اليابان يكشف أسرار حضارة مجهولة تحت البحر
من الهجمات الواسعة إلى التجسس الشخصي.. إيران تستهدف كبار المسؤولين الإسرائيليين
ترامب يهدد: قريبا جدا.. سنتحرك ضد تجار المخدرات الفنزويليين على الأرض

فرناس حفظي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستبدأ "قريبا جدا" باتخاذ إجراءات ضد تجار المخدرات الفنزويليين برًا أيضًا، وفي محادثة عبر الإنترنت مع عسكريين أمريكيين، قال ترامب: "لا بد أنكم لاحظتم أن الناس لا يرغبون في التهريب بحرًا، وسنبدأ في إيقافهم برًا أيضًا". 

وادعى الرئيس أن "الأمر أسهل برًا، وسيبدأ قريبًا جدًا"، مضيفًا: "لقد حذرناهم من إرسال السموم إلى بلدنا". جاءت تصريحاته في ظل الحملة الأمريكية ضد "قوارب تهريب المخدرات" في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، وفقا لوكالة رويترز.

ومن جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أحد أفراد الحرس الوطني الذي أصيب بالرصاص في حادثة وقعت بالعاصمة واشنطن "يصارع من أجل حياته"، مؤكداً في بيان نشره موقع القاهرة الإخبارية أن الاعتداء كان عملاً إرهابيًا.


وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة لن تستسلم أمام الإرهاب، وأنها ستواصل مهمتها بكل عزم، مشيراً إلى أن منفذ الهجوم سيواجه "عدالة حتمية وسريعة" إذا لم تنجح الرصاصة في القضاء عليه.

وفي سياق متصل، دعا الرئيس الأمريكي إلى إعادة فحص جميع المهاجرين القادمين من أفغانستان خلال فترة إدارة بايدن، في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية. كما أكد أن بلاده لن تسمح بأن يُردع أفراد الخدمة عن أداء مهامهم النبيلة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفاة سارة باكستروم، جندية الحرس الوطني التي أُطلق عليها النار قبل نحو 24 ساعة قرب البيت الأبيض، متأثرةً بجراحها.

وأشار الرئيس إلى أن الجندي الثاني الذي أُصيب كان يصارع الموت، وأن حالة مطلق النار خطيرة.

كشفت السلطات الأمريكية عن تفاصيل جديدة تتعلق برحمان الله لاكناوال، الأفغاني البالغ من العمر 29 عامًا، والذي أطلق النار على جنديين من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض، ما أسفر عن إصابتهما بجروح خطيرة.

ونُشرت مساء أمس صورة المشتبه به خلال مؤتمر صحفي تحدث فيه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، مؤكّدًا أن الحادث يُعامل كعمل إرهابي وأن التحقيقات مستمرة على نطاق واسع.


أُصيب لاكناوال خلال تبادل لإطلاق النار قبل اعتقاله، فيما أعلنت السلطات أنها فتّشت منازل مرتبطة به في ولايتي واشنطن وكاليفورنيا وصادرت أجهزة إلكترونية عدة، كما استجوبت أقاربه. وتشير المعلومات إلى أنه متزوج وأب لخمسة أطفال.


 

بالصور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

