قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: الحارس المصاب في واشنطن يصارع من أجل حياته
توقيع بروتوكول طرح حق انتفاع وإدارة مرفق النقل الداخلي بالغربية
أقدم من أهرامات الجيزة| هرم يوناجوني في اليابان يكشف أسرار حضارة مجهولة تحت البحر
من الهجمات الواسعة إلى التجسس الشخصي.. إيران تستهدف كبار المسؤولين الإسرائيليين
إيقاف 4 لاعبين.. قرارات لجنة الانضباط في الكاف بشأن مباراة الهلال ومولودية الجزائر
منح دراسية للحصول على الدكتوراة من المجر.. تفاصيل التقديم
تحرك محدود للدولار في عدد من البنوك اليوم الجمعة
جيش الاحتلال: مقـتل 370 عنصرا من حزب الله منذ وقف إطلاق النار فى لبنان
إدارة ترامب تجري مراجعة شاملة لقوانين الهجرة بعد إطلاق النار على الحرس الوطني
أبو ريدة: أشعر بالحزن بسبب رمضان صبحي.. وربنا يفك ضيقته
ترامب يعلن وفاة جندية الحرس الوطني في حادث إطلاق النار أمام البيت الأبيض
النقل تكشف تفاصيل مشروع “تحيا مصر 2” بميناء الدخيلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بن غفير يدعم الجنود الإسرائيليين مرتكبى الإعـ.دام الميداني لفلسطينيَين فى الضفة

بن غفير
بن غفير
فرناس حفظي

أبدى وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير «دعما كاملا» لعناصر الشرطة والجنود الذين أطلقوا النار على فلسطينيَين في جنين في الضفة الغربية المحتلة رغم انتشار مقاطع فيديو يظهران فيها مستسلميَن.

وقال بن غفير، عبر حسابه على منصة «إكس»: «لمقاتلي حرس الحدود ولمقاتلي جيش الدفاع الإسرائيلي الذين أطلقوا النار على إرهابيَين مطلوبَين خرجا من مبنى في جنين، أمنح دعمي الكامل».

وأضاف بن غفير: «لقد تصرف المقاتلون تمامًا كما هو متوقع منهم، الإرهابيون يجب أن يموتوا».

وسبق أن نددت السلطة الفلسطينية، الخميس، بـ«الإعدام الميداني» لفلسطينيَين في جنين في الضفة الغربية المحتلة، بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر جنودا إسرائيليين يطلقون النار عليهما بعد استسلامهما، واصفة ذلك بأنه «جريمة حرب».

وفيما يعد تصريح بن غفير اعترافًا بالمسؤولية الإسرائيلية على الإعدام الميداني، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يجري «تحقيقا ميدانيا في ظروف الحادث» بعد أن وثّق مقطع فيديو إطلاق عناصر من قواته النارعلى رجلين في جنين في شمال الضفة الغربية المحتلّة، وهما يرفعان أيديهما في الهواء للاستسلام.

يعد بن غفير، من أبرز الشخصيات السياسية التي تتبنى مواقف معادية للفلسطينيين، وعُرف عنه دعوته المستمرة لطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس الشرقية، ورفضه لأي شكل من أشكال التفاوض، كما يطالب بتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة لإطلاق النار على الفلسطينيين، في حين يدافع عن المستوطنين المتطرفين الذين ينفذون اعتداءات على القرى الفلسطينية، ويشارك بانتظام في اقتحامات المسجد الأقصى.

وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير فلسطينيَين جيش الدفاع الإسرائيلي الإعدام الميداني السلطة الفلسطينية بن غفير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ونشاط للرياح

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ونشاط للرياح

الانفلونزا الجديدة

بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

صورة ارشيفية

انقلاب خريفي.. الظواهر الجوية المتوقعة ليوم غد الجمعة

رخصة قيادة خاصة

الأوراق المطلوبة.. خطوات الحصول على رخصة قيادة خاصة 2025 للمرة الأولى

فيروس ماربورج

بعد انتشاره في إثيوبيا.. اعرف طرق الوقاية من فيروس ماربورج

هبة الزياد

قبل الرحيل المفاجئ.. ماذا قالت هبة الزياد في آخر فيديو لها؟

موعد بدء الشتاء 2025

مدخلناش في الجد.. موعد بدء الشتاء 2025 «رسميا» بهذا الوقت

ترشيحاتنا

الفنانة دوللي شاهين

دوللي شاهين: أتمنى تجسيد شخصية كليوبترا.. وفخورة بالمتحف المصري الكبير

الفنانة دوللي شاهين

دوللي شاهين: أمي صديقتي وسندي في كل مراحل حياتي

دوللي شاهين و ابنتها نور مع أوركيد سامي

دوللي شاهين لـ صدى البلد: الأمومة كل شيء بالنسبة لي.. وأنا صديقة لابنتي

بالصور

تصفيق حاد لـ”سكرين” وإشادات ببطل “قبل انتهاء العالم بدقيقة” في ثاني أيام مهرجان شرم الشيخ للمسرح

فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة
فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة
فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة

أيتن عامر تتحدث عن مسؤولية الأمومة وضغوط الشهرة في صاحبة السعادة

ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط

فيديو

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

ثوران بركان مفاجئ

بعد 12 ألف سنة .. بركان من العصر الحجري بإثيوبيا يعود للحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد