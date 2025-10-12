علاء عبد النبي: فخور بثقة الرئيس السيسي وتعييني بمجلس الشيوخ مسؤولية وطنية كبرى

أعرب المهندس علاء عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على الثقة الغالية بتعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ المصري.

وأكد عبد النبي في بيان صادر عنه أن هذا القرار يعد تشريفًا ومسؤولية وطنية كبيرة، متعهدًا بأن يكون على قدر الثقة، وأن يعمل بكل طاقته من أجل دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الحوار الوطني والمشاركة المجتمعية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين جميع مؤسسات الدولة لمواصلة مسيرة البناء، مؤكدًا التزامه الكامل بمساندة كل ما يخدم الوطن والمواطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.