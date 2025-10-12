قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعيين النائب عماد خليل عضوا بمجلس الشيوخ 2025

النائب عماد خليل
النائب عماد خليل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتعيين النائب عماد خليل، بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

جاء ذلك ضمن 100 عضوا أصدر الرئيس قرارًا بتعيينهم بالمجلس الجديد وذلك وفقًا لنص القانون والدستور.

من جانبه، وجه النائب عماد خليل، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك الثقة الكبيرة، مؤكدًا أنها ستكون دافعًا قويًا له لأداء مهامه النيابية على أكمل وجه لخدمة الوطن والمواطن.

وأضاف “خليل”، في تصريحاته عقب صدور قرار تعيينه، إن مجلس الشيوخ يحمل مهمام كبيرة على عاتقه في ظل ما تشهده البلاد من تحديات، مؤكدًا على أنه سيمارس مهامه لدعم الدولة المصرية في ضوء الاختصاصات التي وكلت إليه قانونيًا ودستوريًا.

عماد خليل النائب عماد خليل مجلس الشيوخ تعيينات الشيوخ البرلمان

