دوللي شاهين: أمي صديقتي وسندي في كل مراحل حياتي

في ندوة لموقع صدي البلد الإخباري، تحدثت الفنانة دوللي شاهين عن والدتها مؤكدة أنها ليست مجرد أم، بل صديقة وسند لها في كل مراحل حياتها.

وقالت دوللي شاهين، إن والدتها كانت إلى جانبها طوال فترة الدراسة وفي جميع مراحل حياتها، مشيرة إلى أنها تعتبرها الحياة نفسها وتتمنى أن تبقى معها دائماً.

وأضافت الفنانة أن الدعم والمساندة التي حصلت عليها من والدتها كان لهما أثر كبير في مسيرتها الشخصية والمهنية، معبرة عن حبها العميق وامتنانها الدائم لها



يذكر أن حققت المطربة اللبنانية دوللي شاهين عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» أول مليون مشاهدة بكليبها الجديد «ترند» الذي طرحته خلال الأيام الماضية.

وأعربت دوللي شاهين عن سعادتها بطرح أغنية «ترند» التي وصفتها بالأغنية المختلفة عن أعمالها الغنائية السابقةولأول مرة تغني باللهجة الإسبانية، مؤكدةً أنها واحدة من أجمل الأغنيات التي قدمتها والفيديو كليب تم تنفيذه بتقنية الـ Ai فكرة دوللي شاهين وهي فكرة ابتكرتها دوللي شاهين لتمنح العمل لمسة عصرية مختلفة.



أغنية «ترند» من كلمات الشاعر أحمد سليم،واللهجة الإسبانية كلمات دوللي شاهين، وألحان محمد حزين، وتوزيع ركان،فيما تولي عصام ميلاد نصرالله مهام المستشار الإعلامي.