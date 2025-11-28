دوللي شاهين لـ صدى البلد: الأمومة كل شيء بالنسبة لي.. وأنا صديقة لابنتي

شاركت الفنانة دوللي شاهين في ندوة خاصة في موقع صدى البلد، حيث فتحت قلبها للجمهور وتحدثت بصراحة عن تجربتها الإنسانية والفنية، خاصة فيما يتعلق بالأمومة.

وأكدت دوللي شاهين خلال الندوة، أن الأمومة تمثل لها أغلى وأهم ما في حياتها، مشيرة إلى أنها تحرص على بناء علاقة صحية وقائمة على الثقة مع ابنتها. وقالت: «أنا صديقة بنتي قبل ما أكون أمها، وبآمن إن الحوار أهم وسيلة للتربية الحقيقية».

وأضافت أنها تعتمد على التربية الحديثة في التعامل مع ابنتها، موضحة أن الأساليب القديمة لم تعد مناسبة لهذا الجيل، وأن الطفل يحتاج إلى مساحة للتعبير عن ذاته، مع توجيه واحترام متبادل.

وشهدت الندوة حضورًا مميزًا وتفاعلًا كبيرًا من المتابعين، حيث استعرضت شاهين مواقف واقعية من حياتها، وتحدثت عن كيفية التوفيق بين عملها الفني ودورها كأم.