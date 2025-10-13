وزير الصحة يبحث مع رئيس التحالف الصحي الألماني سبل تعزيز التعاون الثنائي وفرص الاستثمار

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، السيد «رولاند غوده» رئيس التحالف الصحي الألماني (GHA)، على هامش فعاليات قمة الصحة العالمية 2025، المنعقدة في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2025، وذلك لبحث تعزيز التعاون الثنائي واستكشاف فرص الاستثمار في القطاع الصحي.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تضمن مناقشات معمقة حول تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات الرعاية الصحية المتنوعة، وتم التركيز على آليات التعاون مع الشركات الألمانية المنضوية تحت مظلة التحالف الصحي الألماني، لدعم توطين صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية في مصر، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الاعتماد على المنتجات الوطنية.

تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية

وأضاف «عبدالغفار» أن اللقاء تناول فرص الاستثمار في تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية، بما يشمل تحديث المراكز والوحدات الصحية التابعة للوزارة، إلى جانب بحث توسيع الشراكات الاستثمارية في القطاع الطبي، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع سلّط الضوء على مخرجات اللقاء السابق الذي عُقد في يونيو الماضي، والذي تناول ملفات التعاون المشترك، بما في ذلك نقل الخبرات التقنية، تدريب الكوادر البشرية، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما شملت المناقشات تعزيز التعاون في مجال علم الأوبئة بالتنسيق مع المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض (Africa CDC) ومنظمة الصحة الإلكترونية في إفريقيا (eHealth Africa).