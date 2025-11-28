سراي الزعفران ومتحفها الجامعي..ندوة لقسم الإرشاد السياحي بآداب عين شمس

نظّم قسم الإرشاد السياحي بكلية الآداب جامعة عين شمس، ندوة علمية، بعنوان “سراي الزعفران ومتحفها الجامعي”، في قاعة المؤتمرات بالكلية، وذلك ضمن فعاليات الموسم الثقافي للقسم.

جاءت الندوة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة حنان كامل متولي عميدة كلية الآداب، وبإشراف الدكتور محمد إبراهيم حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنسيق الدكتورة دينا صادق رئيس قسم الإرشاد السياحي.

ومن جهته، قدّم الدكتور ولاء الدين بدوي مدير متحف قصر الزعفران، محاضرة، تناول فيها التاريخ الطويل للقصر، مستعرضًا أهم المحطات التاريخية له منذ تأسيسه وحتى تحوّله إلى متحف جامعي يضم مقتنيات وثائقية وفنية تعكس ذاكرة الجامعة وتاريخها الثقافي والأكاديمي.

كما تناول الطابع المعماري الفريد للقصر، موضحًا الجمع بين اللمسات الأوروبية والروح الشرقية، بالإضافة إلى دوره كمرجع رئيسي للدارسين والباحثين في مجالات التراث والفنون والآثار.

كما تطرق إلى الأبعاد التعليمية والثقافية للمتحف الجامعي للسراي، مؤكدًا أهميته في ربط الطلاب بتاريخ مؤسستهم وترسيخ الوعي بالهوية الثقافية للجامعة.