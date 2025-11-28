قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التريلا دهست ربع النقل..مصرع شابين فى حادث تصادم سيارتين بصحرواى قنا
ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية من 3 لـ 5%.. رئيس الشعبة يوضح السبب
مصر تجدد انتخابها عضوا بالمنظمة البحرية الدولية بإنجلترا للفئة c
ماريسكا يعلن جاهزية نجم تشيلسي لمواجهة آرسنال
مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع
مكافحة الألغام: حياة سكان قطاع غزة مهددة بسبب الذخائر غير المنفجرة
حسام موافي: مقولة كل دكتور برأي دي أحسن حاجة في الدنيا.. فيديو
أزمة أوروبية.. بلجيكا تعرقل خطة بـ122 مليار جنيه إسترليني لإنقاذ أوكرانيا
دوري أبطال أفريقيا| تشكيل الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي
أكاديمية برشلونة يفوز على إسكولا فيرشافيا بهدف نظيف في بطولة الأهلي الدولية
«أهلي 2011» يفوز على بتروجت بثنائية في بطولة الجمهورية
رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرتيتا: مواجهة تشيلسي ديربي قوي وتحدٍ كبير في البريميرليج

أرتيتا
أرتيتا
حمزة شعيب

تحدث الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، عن صعوبة المواجهة المنتظرة أمام تشيلسي في ديربي لندن، والمقرر إقامتها الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة، أكد أرتيتا أن المباراة تحمل أهمية كبيرة قائلاً:
"إنها مباراة كبيرة، ديربي لندني مهم. سنواجه فريقًا قويًا للغاية وفي حالة بدنية مميزة. نعرف حجم التحدي والفرصة أمامنا، ونحن مستعدون لها بشكل كامل.

وأشار إلى قدرة تشيلسي على المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، موضحًا:"إنهم يستحقون التواجد في القمة. الفريق الذي صنعوه، جودة اللاعبين، العمل الفني… كل ذلك منطقي وإيجابي للغاية."

وتحدث أرتيتا عن مشكلة الإصابات داخل الفريق قائلاً إن أرسنال افتقد في بعض الفترات ما يصل إلى 6 لاعبين هجوميًا، ومع ذلك تمكن الفريق من الاستمرار في الفوز وتقديم أداء مميز. ووصف هذا الأمر بأنه "مؤشر إيجابي كبير" على قوة الفريق ومرونته.

عن الفوز على توتنهام وبايرن

وأوضح المدير الفني أنه غير متفاجئ بالمستوى الذي يقدمه اللاعبون مؤخرًا، لكنه شدد على ضرورة استمرار الأداء بنفس الجودة أمام منافسين كبار، وقال:
"التحدي الآن هو الحفاظ على نفس الثبات يوم الأحد لتحقيق الانتصار من جديد."

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

  • أرسنال: يتصدر جدول الترتيب برصيد 29 نقطة من 9 انتصارات وتعادلين وهزيمة.
  • تشيلسي: يحتل المركز الثاني برصيد 23 نقطة بعد 7 انتصارات وتعادلين و3 هزائم، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الثالث (22 نقطة).

وتأتي مواجهة الأحد في توقيت حاسم لكلا الفريقين، في ظل السباق المشتعل على صدارة البريميرليج.

أرتيتا تشيلسي أرسنال الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

عداد الكهرباء

لو عداد الكهرباء فصل.. استخدم بطاقة الرقم القومي بدل كارت الشحن لإعادة التيار

ترشيحاتنا

محافظ البحيرة

محافظ البحيرة: تجهيز مواقع مخصصة لإيواء الكلاب الضالة بطرق آمنة

ضمن جولته بمحافظة الاقصر.. وزير الشباب والرياضة يتفقد المرحلة الاولى من تطوير مركز شباب الاتحاد

ضمن جولته بمحافظة الأقصر.. وزير الشباب والرياضة يتفقد المرحلة الأولى من تطوير مركز شباب الاتحاد

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يحصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال حول تطبيقات الحكومة الإلكترونية ودورها في تعزيز الحوكمة

بالصور

موسمها بدأ .. فوائد تناول الفراولة في الشتاء

فوائد تناول الفراولة في الشتاء
فوائد تناول الفراولة في الشتاء
فوائد تناول الفراولة في الشتاء

أسباب تنميل القدمين في الشتاء .. احذر من خطرها

أسباب تنميل القدمين في الشتاء
أسباب تنميل القدمين في الشتاء
أسباب تنميل القدمين في الشتاء

بـ 7 خطوات.. كيفية التعامل مع الأطفال في حالات التحـ رش الجنـ سي

كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟
كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟
كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟

هل يؤدي الريجيم القاسي إلى الموت؟.. تحذير جديد بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد

الإعلامية هبة الزياد
الإعلامية هبة الزياد
الإعلامية هبة الزياد

فيديو

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد