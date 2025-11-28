أرتيتا: مواجهة تشيلسي ديربي قوي وتحدٍ كبير في البريميرليج

تحدث الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، عن صعوبة المواجهة المنتظرة أمام تشيلسي في ديربي لندن، والمقرر إقامتها الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة، أكد أرتيتا أن المباراة تحمل أهمية كبيرة قائلاً:

"إنها مباراة كبيرة، ديربي لندني مهم. سنواجه فريقًا قويًا للغاية وفي حالة بدنية مميزة. نعرف حجم التحدي والفرصة أمامنا، ونحن مستعدون لها بشكل كامل.

وأشار إلى قدرة تشيلسي على المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، موضحًا:"إنهم يستحقون التواجد في القمة. الفريق الذي صنعوه، جودة اللاعبين، العمل الفني… كل ذلك منطقي وإيجابي للغاية."

وتحدث أرتيتا عن مشكلة الإصابات داخل الفريق قائلاً إن أرسنال افتقد في بعض الفترات ما يصل إلى 6 لاعبين هجوميًا، ومع ذلك تمكن الفريق من الاستمرار في الفوز وتقديم أداء مميز. ووصف هذا الأمر بأنه "مؤشر إيجابي كبير" على قوة الفريق ومرونته.

عن الفوز على توتنهام وبايرن

وأوضح المدير الفني أنه غير متفاجئ بالمستوى الذي يقدمه اللاعبون مؤخرًا، لكنه شدد على ضرورة استمرار الأداء بنفس الجودة أمام منافسين كبار، وقال:

"التحدي الآن هو الحفاظ على نفس الثبات يوم الأحد لتحقيق الانتصار من جديد."

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

أرسنال : يتصدر جدول الترتيب برصيد 29 نقطة من 9 انتصارات وتعادلين وهزيمة.

: يتصدر جدول الترتيب برصيد من 9 انتصارات وتعادلين وهزيمة. تشيلسي: يحتل المركز الثاني برصيد 23 نقطة بعد 7 انتصارات وتعادلين و3 هزائم، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الثالث (22 نقطة).

وتأتي مواجهة الأحد في توقيت حاسم لكلا الفريقين، في ظل السباق المشتعل على صدارة البريميرليج.