ترشح 199 مواطنا لمجلس النواب في 9 دوائر انتخابية بالشرقية

واصلت محكمة الزقازيق الإبتدائية برئاسة المستشار أسامة الحنفي ، لليوم السادس على التوالي ، تلقى طلبات الراغبين فى الترشح لعضوية مجلس النواب، ليصبح إجمالي عدد المتقدمين حتى الآن 199 من الراغبين فى الترشح على المقاعد الفردية، والذين يمثلون عدد من الأحزاب السياسية منهم مستقبل وطن وحماة وطن والشعب الجمهورى والوفد ومصر الحديثة والمؤتمر والتجمع ، إلى جانب المستقلين ، ولم تتقدم أي قائمة بأوراقها حتى الآن.



وساد الهدوء لجان الترشح في الدوائر الانتخابية الـ 9 بمراكز محافظة الشرقية، وهى الزقازيق وديرب نجم وأبو حماد ومنيا القمح وبلبيس والعاشر من رمضان وكفر صقر وأبو كبير والحسينية