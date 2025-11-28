قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية من 3 لـ 5%.. رئيس الشعبة يوضح السبب
مصر تجدد انتخابها عضوا بالمنظمة البحرية الدولية بإنجلترا للفئة c
ماريسكا يعلن جاهزية نجم تشيلسي لمواجهة آرسنال
مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع
مكافحة الألغام: حياة سكان قطاع غزة مهددة بسبب الذخائر غير المنفجرة
حسام موافي: مقولة كل دكتور برأي دي أحسن حاجة في الدنيا.. فيديو
أزمة أوروبية.. بلجيكا تعرقل خطة بـ122 مليار جنيه إسترليني لإنقاذ أوكرانيا
دوري أبطال أفريقيا| تشكيل الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي
أكاديمية برشلونة يفوز على إسكولا فيرشافيا بهدف نظيف في بطولة الأهلي الدولية
«أهلي 2011» يفوز على بتروجت بثنائية في بطولة الجمهورية
رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
الكشف عن ميتسوبيشي Triton Savana من عائلة الـ بيك أب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق فعاليات المهرجان الترفيهي الأول لطلاب المدن الجامعية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

بحضور الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، انطلقت اليوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر 2025 فعاليات “المهرجان الترفيهي الأول” لطلاب المدن الجامعية من المصريين والوافدين، وذلك بفندق جولدن جويل بمحافظة الإسماعيلية، وسط أجواء مليئة بالحماس والبهجة.

وشهدت الفعالية مشاركة أكثر من 1000 طالب وطالبة من المقيمين بالمدن الجامعية، حيث يحرص قطاع التعليم والطلاب على تعزيز دمج الطلاب المصريين والوافدين من مختلف الجنسيات في أنشطة اجتماعية وثقافية تسهم في تشجيع التفاعل الإيجابي، وتدعم بناء مجتمع طلابي متكامل ومتفاعل.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين خلال لقائه بالطلاب أن الجامعة مستمرة في توفير كل أشكال الدعم والرعاية لطلابها، مشددًا على حرصها على توفير بيئة تعليمية وترفيهية متوازنة تتيح لهم تنمية مهاراتهم وتوسيع مداركهم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن هذه الفعالية تأتي ضمن خطة القطاع لتعزيز التفاعل بين الطلاب، لافتًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تمثل مساحة حقيقية للاندماج الثقافي والاجتماعي، معربًا عن سعادته بالتواجد بين أبنائه الطلاب من المصريين والوافدين.

ويأتي تنظيم المهرجان، الذي نسقه وأشرف عليه الأستاذ إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، وفي ضيافة السيد العميد تامر حمدي مدير جولدن جويل بمحافظة الإسماعيلية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة بتوسيع قاعدة المشاركة في الرحلات والفعاليات الترفيهية بما يعزز انتماء الطلاب للجامعة ويُشعرهم بالدعم المستمر .

كما أعرب الطلاب المشاركون عن سعادتهم بهذه الفعالية، مشيدين بحرص الجامعة على توفير أنشطة متنوعة تمنحهم فرصًا حقيقية للتفاعل والتعارف، مؤكدين أن اليوم شكل لهم تجربة مميزة جمعت بين الترفيه والتواصل الإيجابي

جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس التعليم والطلاب المهرجان الترفيهي الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

عداد الكهرباء

لو عداد الكهرباء فصل.. استخدم بطاقة الرقم القومي بدل كارت الشحن لإعادة التيار

ترشيحاتنا

تشخيص الضغط العالي

حسام موافي: الضغط عالي هو أصعب تشخيص في الطب

خالد قاسم

خالد قاسم: تنمية الصعيد أصبحت واقعاً ملموساً يغيّر حياة المواطنين

ارشيفية

علي ناصر محمد يكشف تفاصيل أزمة جيش اليمن الجنوبي وعفو قحطان الشعبي 1968

بالصور

موسمها بدأ .. فوائد تناول الفراولة في الشتاء

فوائد تناول الفراولة في الشتاء
فوائد تناول الفراولة في الشتاء
فوائد تناول الفراولة في الشتاء

أسباب تنميل القدمين في الشتاء .. احذر من خطرها

أسباب تنميل القدمين في الشتاء
أسباب تنميل القدمين في الشتاء
أسباب تنميل القدمين في الشتاء

بـ 7 خطوات.. كيفية التعامل مع الأطفال في حالات التحـ رش الجنـ سي

كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟
كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟
كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟

هل يؤدي الريجيم القاسي إلى الموت؟.. تحذير جديد بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد

الإعلامية هبة الزياد
الإعلامية هبة الزياد
الإعلامية هبة الزياد

فيديو

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد