جامعة المنيا تحصد المركز الثاني كأفضل جامعة صديقة للبيئة

تسلّم الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، درع المركز الثاني في مسابقة «أفضل جامعة صديقة للبيئة» للعام الجامعي 2024/2025، من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، وذلك خلال انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة قناة السويس لتكريم الجامعات المتميزة في الأداء البيئي المستدام، ضمن فئة الجامعات من الفئة الثانية التي يتراوح تاريخ إنشائها من 20 إلى أقل من 50 عاماً.

ويجسد هذا التتويج ثمرة الاستراتيجية المتكاملة التي تنفذها جامعة المنيا لتحويل الحرم الجامعي إلى نموذج بيئي مستدام، قائم على تطبيق معايير الاقتصاد الأخضر، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، ورفع نسب التشجير وزيادة المساحات الخضراء، وإدارة المخلفات وفق منهج علمي شامل يدعم مستهدفات الاستدامة.

أكد الدكتور عصام فرحات، خلال التكريم، أن حصول جامعة المنيا على المركز الثاني يعد شهادة موثوقة على نجاح رؤية الجامعة في دمج البعد البيئي ضمن منظومتي التعليم والبحث العلمي، وترسيخ دور الجامعات المصرية كركيزة فاعلة في مشروع مصر للتنمية المستدامة 2030.

يذكر أن مسابقة «أفضل جامعة صديقة للبيئة»، التي تُنظم سنوياً تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات، تعتمد في تقييمها على مجموعة من المعايير

تشمل إدارة الطاقة والمياه، النقل المستدام، إدارة المخلفات، نسبة المساحات الخضراء، وجهود التوعية البيئية داخل المجتمع الجامعي.