ضمن حياة كريمة.. تضامن الشرقية تتابع مشروعات التمكين الإقتصادى بقرى جزيرة سعود بالحسينية

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أحدثت نقلة نوعية وحضارية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي أسهمت في تحسين جودة حياة المواطنين من خلال الإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للأسر وعززت من ثقة المواطنين في الدولة التي تبنّت مسؤولية تغيير شكل الحياة نحو الأفضل.

وفي هذا الإطار أشار أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية إلى استمرار متابعة المشروعات التي تم تسليمها للأسر المستحقة بقرى حياة كريمة بمركز الحسينية والتأكد من استفادة الأسر من الدعم المقدم لها وذلك من خلال تنظيم زيارات ميدانية للإطمئنان على تحقيق أهداف المبادرة في تمكين الأسر الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشتهم.

أوضح وكيل وزارة التضامن بأنه تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية ضمن مشروع "150 قريه بلا فقر" بقرى جزيرة سعود مركز الحسينية وتضمنت أنشطة متنوعة تشمل محال بقالة وتربية أغنام ومشروعات أدوات منزلية وخياطه تهدف جميعها إلى تحسين مستوى دخل الأسر المستفيدة وتعزيز قدرتهم على الإنتاج وتحقيق الإستمرار الإقتصادى.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أن هذه الزيارات الميدانية تأتي في إطار حرص المديرية على متابعة تنفيذ مشروعات التمكين الإقتصادى على أرض الواقع ودعم المستفيدين فنياً وإدارياً لضمان إستدامة المشروعات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي بالإهتمام بالتمكين الإقتصادى للأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة" حياه كريمه".