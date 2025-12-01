متربطش الانتخابات بمسائل سياسية.. جدال ساخن على الهواء بين مصطفى بكري وفريد زهران

دخل النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، وفريد زهران

فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، في حوار ساخن على الهواء، خلال لقاء لهم لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”.

قال النائب مصطفى بكري، إن الكثير من يتحدث عن الديمقراطية هو بعيدا عنها، مؤكدا أننا في مرحلة تاريخية دقيقة تتطلب عدم اللعب على مشاعر الناس أو التشكيك في المؤسسات الوطنية القادرة على إصدار التشريعات، معلقا “انا بضرب تعظيم سلام للمؤسسات المصرية بعد تصحيج المسار الذي تم في إنتخابات مجلس النواب”.

ليرد فريد زهران، قائلا “أنه لا بد من الافراج عن المحبوسين احتياطيا والتطرق لقضايا الرأي، والقضايا السياسية”.

ليرد النائب مصطفى بكري بقوة قائلا “كلامك لو فيه مصداقية، أنت انسحبت من الانتخابات ليه؟.. ومتربطش الانتخابات بمسائل سياسية، والدولة افرجت عن العديد من المحبوسين احتياطيا خلال الفترة الماضية”.

وأستكمل النائب مصطفى بكري حديثه مع فريد زهران “ انت نزلت انتخابات رئاسية ومحدش هاجمك، انت راجل سياسي قديم وتدرك معنى الخطوة اللي احنا فيها والظروف اللي احنا فيها”.



