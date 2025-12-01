مصطفى بكري: الحصانة البرلمانية لا بد أن تكون داخل البرلمان فقط

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن أي شخص ارتكب جريمة تزوير لا بد ان يتم تحويله لمحكمة النقض، ومن ثبت أنه رشى الناخبين تسقط عضويته على الفور.

وقال مصطفى بكري، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، انه ليس من مصلحتنا أن يكون هناك خرق في العملية الانتخابية أو يحدث شئ يشوب ويعكر صفو العملية الإنتخابية، مؤكدا أن توجيه الرئيس السيسي أكد على ضرورة أن يكون المشهد الانتخابي يتم بشكل نزيه وهو دوره كراعي للدولة المصرية

وتابع عضو مجلس النواب، أن الحصانة البرلمانية لا بد أن تكون داخل البرلمان فقط، خاصة أنه لا يمكن القبض على النائب الا بأذن من البرلمان وبسبب ذلك يسعى الاغلبية لدخول مجلس النواب.