مصطفى بكري: توجيهات الرئيس السيسي للوطنية للانتخابات مؤشر لعودة دولة القانون والمؤسسات الحديثة

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن برلمان 2010 كان خالي الدسم بدون معارضة، معلقا “كان فيه ثقافة سائدة بين الناس إنه خليك مع حزب الحكومة وإن المقاعد البرلمانية متوارثة”.

وقال مصطفى بكري، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، ان التجربة الحالية وتدخل الريس السيسي بتوجيه عام وتدل على احترام الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أن الرئيس أعطى الحرية للهيئة في اتخاذ قرارها بعد شعوره بأن العملية الانتخابية لم تتم على الشكل الأمثل.

وتابع النائب مصطفى بكري، أن توجيهات الرئيس السيسي مؤشر لعودة دولة القانون والمؤسسات الحديثة، مؤكدا أنه أعطى المرجعية كامل للهيئة الوطنية للانتخابات لإتخاذ القرار الأنسب.