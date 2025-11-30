قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل هاتفك يتجسس عليك؟.. 5 علامات تؤكد ذلك
ترامب يعترف باتصاله بمادورو وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس
ثروت الزيني: صلاحية كميات من الدواجن المجمدة في المجمعات قاربت على الانتهاء
ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة ينفرد بالصدارة وريال مدريد يتراجع
أبوشقة يقترح تشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة أسباب إلغاء نتائج 49 دائرة انتخابية
مصطفى غريب يكشف عن مشاركته فى ماراثون رمضان 2026
خالد الغندور: بولولو يرفض عرض الأهلي ويفضل البقاء في أوروبا
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
إثارة البلبلة.. كواليس ومفاجآت عن فيديوهات الأكيلانس وسلطانجي
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سوبرجيت تؤكد التزامها بتقديم أعلى مستويات الخدمة عبر أسطول حافلات حديث وشبكة خطوط متطورة

سوبرجيت
سوبرجيت
حمادة خطاب

أكدت شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبرجيت التابعة لوزارة النقل حرصها على رفع مستوى خدمات نقل الركاب الداخلية والخارجية، من خلال أسطول متميز من الحافلات الحديثة، إلى جانب امتلاكها عددًا من المحطات الذكية وأنظمة الحجز الإلكتروني التي تسهّل على الركاب إجراءات السفر.

وأوضحت الشركة أنها تمتلك أسطولًا متنوعًا يضم أحدث موديلات الحافلات بمواصفات توفر الراحة والرفاهية والأمان، بما يضمن تجربة سفر سلسة للمسافرين وعلى مختلف الخطوط التي تعمل وفق جداول تشغيل وتقاطر منتظمة على شبكة الطرق الرئيسية.

وشهدت الفترة الماضية تشغيل عدد من الخطوط الجديدة، شملت:

(القاهرة/قنا/أرمنت/إسنا) – (القاهرة/أسوان) – (المنصورة/الزقازيق/الطور/شرم الشيخ) – (الإسكندرية/العلمين/مرسى مطروح) – (القاهرة/العلمين/مرسى مطروح).

كما أعلنت "سوبرجيت" عن توقيع تعاقدات مع عدد من الفنادق في شرم الشيخ والغردقة، لتقديم خدمة توصيل العملاء مباشرة إلى الفنادق، مع إمكانية الحجز للرحلة العائدة من خلال الفندق نفسه.

وتوفر الشركة كذلك برامج رحلات العمرة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتشمل:

1. الطيران عبر الخطوط السعودية أو مصر للطيران.

2. الانتقالات الداخلية في المملكة بأتوبيسات حديثة.

3. تنظيم المزارات بالمدينة ومكة.

4. رسوم التأشيرة.

5. باركود وزارة السياحة.

6. مشرف مرافق ذو خبرة عالية طوال الرحلة.

وللحجز والاستعلام: 19157.

شركة الاتحاد العربي سوبرجيت النقل الركاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

ماجدة أشرف ضحية زوجها

ولا مليون راجل.. ماجدة انتقمت من زوجها وسجنته بعد تسريب فيديوهاتها

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

ترشيحاتنا

أرشيفية

ينتظر غياب الجميع.. اعترافات مثيرة لفتاة عاشرها والدها وأنجبت ذكرا |خاص

متهم - أرشيفية

القبض على المتهم باتزاز فتاة أجنبية في القاهرة

تصادم

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي السريع بـ قها

بالصور

في ليالي البرد.. طريقة عمل البطاطا المكرملة

طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا

احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا

اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

تكريم محمد رضوان في ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

محمد رضوان
محمد رضوان
محمد رضوان

فيديو

عمرو عبد الجليل وأدوار الشر

هسيب التمثيل.. عمرو عبد الجليل يعبر عن غضبه بسبب أدوار الشرير

المضبوطات

ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد