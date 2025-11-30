سوبرجيت تؤكد التزامها بتقديم أعلى مستويات الخدمة عبر أسطول حافلات حديث وشبكة خطوط متطورة

أكدت شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبرجيت التابعة لوزارة النقل حرصها على رفع مستوى خدمات نقل الركاب الداخلية والخارجية، من خلال أسطول متميز من الحافلات الحديثة، إلى جانب امتلاكها عددًا من المحطات الذكية وأنظمة الحجز الإلكتروني التي تسهّل على الركاب إجراءات السفر.

وأوضحت الشركة أنها تمتلك أسطولًا متنوعًا يضم أحدث موديلات الحافلات بمواصفات توفر الراحة والرفاهية والأمان، بما يضمن تجربة سفر سلسة للمسافرين وعلى مختلف الخطوط التي تعمل وفق جداول تشغيل وتقاطر منتظمة على شبكة الطرق الرئيسية.

وشهدت الفترة الماضية تشغيل عدد من الخطوط الجديدة، شملت:

(القاهرة/قنا/أرمنت/إسنا) – (القاهرة/أسوان) – (المنصورة/الزقازيق/الطور/شرم الشيخ) – (الإسكندرية/العلمين/مرسى مطروح) – (القاهرة/العلمين/مرسى مطروح).

كما أعلنت "سوبرجيت" عن توقيع تعاقدات مع عدد من الفنادق في شرم الشيخ والغردقة، لتقديم خدمة توصيل العملاء مباشرة إلى الفنادق، مع إمكانية الحجز للرحلة العائدة من خلال الفندق نفسه.

وتوفر الشركة كذلك برامج رحلات العمرة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتشمل:

1. الطيران عبر الخطوط السعودية أو مصر للطيران.

2. الانتقالات الداخلية في المملكة بأتوبيسات حديثة.

3. تنظيم المزارات بالمدينة ومكة.

4. رسوم التأشيرة.

5. باركود وزارة السياحة.

6. مشرف مرافق ذو خبرة عالية طوال الرحلة.

وللحجز والاستعلام: 19157.