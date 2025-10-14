محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع والشراء بسوق اليوم الواحد بمركز كفر صقر

حرص المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على متابعة حركة البيع والشراء بسوق اليوم الواحد لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والمُقام بالتعاون بين رئاسة المركز وإدارة تموين كفر صقر بجوار مجلس المدينة ، في حضور الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة كفر صقر.

تفقد محافظ الشرقية أقسام المعرض والذي يقدم السلع والمواد الغذائية ومنتجات الألبان والبقوليات والزيوت وبيض المائدة والأسماك والمنظفات بتخفيضات تصل إلى 30 % لإتاحة الفرصة لأبناء المركز لشراء إحتياجتهم من السلع والمواد الغذائية بأسعار تنافسية تلبي إحتياجاتهم.

حرص المحافظ على وزن كيس سكر بنفسه للتأكد من تطابق الوزن مع القيمه المدونه على الكيس ، مشدداً على ضرورة إستمرار تزويد السوق بكميات مناسبة من الأسماك والسلع لتغطي إحتياجات المواطنين.

ثمن المحافظ تعاون التجار في إقامة السوق وإستجابتهم لخفض الأسعار وإلتزامهم بوضع سعر إسترشادي على كافة المنتجات المعروضة ، وكذلك عرض منتجاتهم بأسعار مخفضة أمام المواطنين، مؤكداً على ضرورة إستمرار تزويد السوق بكافة المعروضات المختلفة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

أكد محافظ الشرقية أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

كما دعا محافظ الشرقية أبناء المركز إلى الإقبال على السوق والذي يقام يوم الثلاثاء من كل أسبوع للحصول علي إحتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية والإستفادة من التخفيضات وجودة المنتجات المعروضة.