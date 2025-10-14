خلال زيارته لكفر صقر.. محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة كفر صقر ، والذي يضم 9 شبابيك لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الموحد، لضمان حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها تنفيذاً لمبدأ الشفافية والنزاهة.

وذلك في حضور الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة كفر صقر، وال محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام.

وإلتقى المحافظ بالمواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح موجها ًبحل أي مشكله فوراً وتقديم كافة سُبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون.

كما تعرف المحافظ، من رئيس مركز ومدينة كفر صقر على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتقدمين للتصالح على القانون رقم 187 لسنة 2023 بلغ 9881 طلب وتم إصدار 2638 نموذج 7 و 2116 نموذج 8 ، بالإضافة إلى 193 نموذج 8 معدل و1875 طلب جديد ، مشيرا إلى أنه خلال الفترة من أول أكتوبر وحتي تاريخه تم إنهاء عدد من طلبات رخص المحال و 41 طلب ترخيص إعلان ، ليؤكد المحافظ على ضرورة إسراع الخطى في تنفيذ هذا الملف الحيوي والهام للمواطنين والإنتهاء من كافة الطلبات المقدمة من المواطنين في أسرع وقت.

وفي نهاية زيارته وجه المحافظ مدير المركز التكنولوجي بسرعه إنهاء مصالح المواطنين وخاصة كبار السن وذوي القدرات والهمم والتعامل مع الجمهور بشكل مميز، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي للمحافظة لا يألوا جهدا في سبيل تحقيق المصلحة العامة وتبسيط الإجراءات اللازمة لإنهاء مصالح المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المؤداه لهم.