إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

سعر صرف الدولار الآن في مصر

آية الجارحي

 سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 15-10-2025، استقر في البنوك العاملة في مصر، بعد ارتفاع أول الأسبوع الجاري.

 

أسعار الدولار اليوم

 

ويقدّم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدولار اليوم الأربعاء ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

سعر الدولار في اتش اس بي سي 47.68 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك فيصل 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع.

 البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في ميد بنك  47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرف المتحد 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الأهلي المتحد 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  بنك أبو ظبي الاول  47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  بنك فيصل  47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  المصرف العربي 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول 47.64 جنيه للشراء و47.74 جنيه للبيع.

