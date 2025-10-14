الضرائب: الإعلان عن الحزمة الثانية للتيسيرات الضريبية نهاية أكتوبر أو مطلع نوفمبر

أكدت رشا عبد العال، وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية نهاية شهر أكتوبر الجاري أو مطلع نوفمبر المقبل، بعد عرضها على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لاعتمادها رسميًا.

وأوضحت خلال مؤتمر جمعية رجال أعمال الإسكندرية اليوم الثلاثاء أن الحزمة الجديدة تأتي استكمالًا للتيسيرات التي أعلنتها وزارة المالية والمصلحة خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في تعزيز الثقة بين المصلحة والممولين، وتحفيز بيئة الأعمال على الالتزام الطوعي بسداد الضرائب.

وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد حوارًا موسعًا مع مجتمع الأعمال حول تفاصيل الحزمة الجديدة لضمان توافقها مع احتياجات المستثمرين وأهداف الدولة في دعم النشاط الاقتصادي، خاصة في القطاعات الإنتاجية.

وأشارت إلى أن المصلحة حريصة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتبسيط الإجراءات، وإنهاء البيروقراطية، وتوفير مناخ ضريبي أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.