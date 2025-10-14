قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي اليوم الثلاثاء، وسط تجدد التوترات التجارية بين أمريكا والصين.

ساهمت أيضا توقعات خفض معدلات الفائدة الأمريكية في دعم الأسعار أيضاً.

وقفز المعدن الأصفر، الذي يُعد ملاذاً آمناً، بنحو 57% منذ بداية العام، متجاوزاً مستوى 4100 دولار للمرة الأولى أمس الاثنين، مدعوماً بمخاوف جيوسياسية واقتصادية، وتوقعات خفض معدلات الفائدة، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة.

وعلى المستوى المحلي صعد سعر الذهب عيار 21 من 5395 إلى 5555 جنيها منذ بداية تعاملات الاسبوع الجاري “أمس الاثنين”.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14-10-2025.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية والتي شهدت هدوءا مع اجازة البورصة العالمية، في جميع محلات الصاغة.



بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4016 دولارًا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4144 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5555 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6349 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم



وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44.440 ألف جنيه.



وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح سامي أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.