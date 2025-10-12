سعر الدولار اليوم 12-10-2025

يستمر ثبات سعر الدولار أمام الجنيه مع مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 12-10-2025؛ داخل البنوك العاملة داخل السوق المصرية ويبلغ قوامها 36 بنكا حكوميا وخاصا

الدولار يستقر

وشهد سعر الدولار ثباتا أمام الجنيه منذ آخر تداول في البنوك منذ الأربعاء الماضي.

آخر تحديث سعر دولار اليوم

سجل آخر تحديث سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري مسجلا 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.47 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع في بنوك " أبو ظبي الأول، الإسكندرية، الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول".



وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنك البركة.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، المصرف المتحد، ميد بنك، أبو ظبي التجاري".

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك مقابل الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، قناة السويس، القاهرة، العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB، التجاري الدولي CIB، مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي".

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنكي مصرف أبو ظبي الإسلامي والمصري لتنمية الصادرات.

بلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع في بنوك “نكست، التنمية الصناعية، سايب”.

البنك المركزي وإيرادات السياحة

أعلن البنك المركزي أن إيرادات السياحة في مصر ارتفعت خلال السنة المالية 2024-2025 بنسبة 16.3%، لتسجل نحو 16.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 14.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

انخفاض عجز الحساب الجاري لمصر 25.9%

وأوضح البيان أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 179.3 مليون ليلة مقابل 154.1 مليون ليلة في العام الماضي، بما يعكس الأداء القوي لقطاع السياحة خلال الفترة محل العرض.

وأشار البنك المركزي إلى أن ارتفاع الإيرادات السياحية، كان من أهم العوامل التي ساهمت في تحسن حساب المعاملات الجارية خلال السنة المالية 2024-2025، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وارتفاع حصيلة الصادرات السلعية والخدمية.