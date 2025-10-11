قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار السجائر بعد خفض الدولار .. شعبة الدخان تكشف مفاجأة

منار عبد العظيم

في ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة وخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، انتشرت تساؤلات كثيرة حول مدى تأثير هذا التراجع على أسعار السجائر في الأسواق المحلية.

 فهل ستشهد الأسعار انخفاضًا فعليًا يعود بالنفع على المستهلك المصري؟ أم أن هناك عوامل أخرى تحكم الأسعار؟ في هذا التقرير، نسلط الضوء على تصريحات إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، والتي تضع الأمور في نصابها الصحيح.

أسعار السجائر ثابتة رغم خفض الدولار

أكد إبراهيم إمبابي أن أسعار السجائر في مصر لن تشهد أي ارتفاعات جديدة، لكنها أيضًا لن تنخفض رغم خفض سعر الدولار في الفترة الأخيرة. حيث أشار إلى أن الأسعار الحالية للسجائر تبقى كما هي دون تغيير ملموس، وهذا يؤكد استقرار السوق وعدم حدوث تقلبات كبيرة في أسعار المنتجات.

حقيقة سعر علبة السجائر: 44 جنيهًا وليس 50

في تصريح واضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح في برنامج "بلدنا اليوم"، أوضح إمبابي أن سعر علبة السجائر من ماركة "كليوباترا" يبلغ 44 جنيهًا فقط، وليس 50 جنيهًا كما يشاع في بعض المحلات. وشدد على أن هناك تلاعبًا من بعض التجار في رفع الأسعار دون مبرر، داعيًا المواطنين إلى عدم الانخداع والشراء من المصادر الرسمية والمحلات الموثوقة فقط.

نصيحة مهمة للمواطنين: تحقق من الباركود

وجه رئيس شعبة الدخان نصيحة مهمة لجميع المستهلكين، مفادها أن كل علبة سجائر تحتوي على باركود يمكن للمستهلك من خلاله التحقق من السعر الرسمي وتاريخ الإنتاج والمعلومات الأخرى الخاصة بالمنتج. وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية المستهلك من عمليات الغش ورفع الأسعار غير القانونية.

وجود شكاوى بشأن تفاوت الأسعار.. وجهة نظر الشعبة

أكد إمبابي أن هناك بالفعل شكاوى واردة من المواطنين حول اختلاف أسعار السجائر بين مكان وآخر، وهذا يوضح وجود نوع من الجشع التجاري لدى بعض التجار. وأشار إلى أن شعبة الدخان ليست جهة رقابية، لذلك يتم إحالة هذه الشكاوى إلى جهاز حماية المستهلك للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

استقرار أسعار المعسل.. وسبب اختلاف الأسعار

في سياق متصل، أكد رئيس الشعبة أن أسعار المعسل ثابتة ولا يوجد أي مشكلات في إنتاجه أو توزيعه، وأن اختلاف الأسعار المتداول يعود إلى جشع بعض التجار الذين يستغلون الفروق في الأسعار لتحقيق مكاسب غير عادلة على حساب المستهلك.

سعر السجائر السجائر في الأسواق أسعار السجائر في مصر

