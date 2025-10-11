قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد سامي لـ مي عمر : بعت ساعتي عشان أكمل ثمن العربية هدية عيد ميلادك
سيد معوض: استسلام منظومة الزمالك سبب أزماته.. والأهلي سيفوز بالسوبر
قوات أمريكية تصل إلى إسرائيل لبدء عملها في دعم اتفاق وقف إطلاق النار
هبة قطب ترد على شائعات حفل زفاف ابنتها : كلام غير صحيح وصفحات رخيصة
ترقب لموعد أول زيادة.. أسعار السجائر المحلي والمستورد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025
أبطال العمل: دارك شوكليت مسلسل قصير من صُنع الصداقة والتحدي
جنات: بحضر مع بناتي عمل فني قريب سيكون مفاجأة | خاص
أحمد بدر: عمال الغزل والنسيج بالمحلة أذكياء ونسعي لفتح أسواق تصدير جديدة| فيديو
محمود أبو الدهب يهاجم المنتقدين ويشيد بـ حسام حسن وسوروب.. ماذا قال؟
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 11-10-2025
هل يجوز الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي فى دوري أبطال أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

ترقب لموعد أول زيادة.. أسعار السجائر المحلي والمستورد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

أسعار السجائر
أسعار السجائر
خالد يوسف

شهدت أسعار السجائر اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 استقراراً ملحوظاً في الأسواق المحلية والمستوردة، حيث حافظت السجائر المحلية على أسعارها السابقة التي تتراوح حول 44 جنيهًا للعلبة، كما أن الأصناف المستوردة لم تسجل أي تغييرات تذكر، حيث بقيت أسعارها ثابتة مثل مارلبورو وميريت مما يعكس حالة من الهدوء في حركة السوق، وسط ترقب مع اقتراب موعد تطبيق أول زيادة في نوفمبر المقبل.

السجائر المحلية تحافظ على أسعارها

أوضح عدد من تجار التجزئة، أن الأسواق تسير بوتيرة هادئة منذ بداية الأسبوع، مع توافر جميع الأصناف المحلية والأجنبية بكميات كافية داخل الأكشاك والمحال، دون أي نقص في المعروض. 

واستقرت أسعار السجائر المحلية عند مستوياتها السابقة، وسجلت العلب الأكثر تداولًا نحو 44 جنيهًا، وتشمل:

ـ كليوباترا كينج سايز: 44 جنيه.

ـ كليوباترا سوفت كوين: 44 جنيه.

ـ كليوباترا بوكس: 44 جنيه.

ـ كليوباترا سوبر: 44 جنيه.

ـ كليوباترا بلاك ليبول: 44 جنيه.

ـ مونديال (أحمر ـ أزرق ـ سيلفر): 44 جنيه.

ـ مونديال سويتش (منتول ـ بلو بيري): 44 جنيه.

ـ بوسطن ـ بلمونت: 44 جنيه.

ـ ماتوسيان سوبر: 44 جنيه.

وحافظت أصناف مونديال الأحمر والأزرق والسيلفر وسويتش بنكهات المنتول والبلو بيري على أسعارها دون تغيير، بفضل وفرة المعروض وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين الذين اتجهوا نحو الأصناف الأقل تكلفة.

ثبات أسعار السجائر الأجنبية

أعلنت شركة فيليب موريس مصر، مؤخرا عن القائمة الرسمية الجديدة لأسعار منتجاتها من السجائر التقليدية والتبغ المُسخن، بعد الزيادة الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ رسميًا في الأسواق المصرية.

أما السجائر المستوردة، فقد سجلت الأسعار التالية دون أي تحرك:

ـ ميريت: 105 جنيهات

ـ مارلبورو العادية: 97 جنيهًا

ـ مارلبورو كرافتد: 79 جنيهًا

ـ إل إم: 76 جنيهًا

استقرار منتجات التبغ المسخن

وواصلت منتجات التبغ المسخن استقرارها السعري، إذ تراوح سعر عبوة TEREA بين 76 و80 جنيهًا حسب النوع، بينما سجلت HEETS نحو 69 جنيهًا، وسط زيادة ملحوظة في الإقبال من فئة الشباب على هذه البدائل الحديثة رغم التحذيرات الطبية بشأن مخاطرها الصحية.

أسعار السجائر المحلي أسعار السجائر مارلبورو ميريت السجائر المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

بقوة 7.8ريختر .. زلزال عنيف يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

بطاقه التموين

متاح الآن.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال استمارة تحديث البيانات؟

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

تمساح - ارشيفية

تمساح يثير الذعر في شوارع حدائق الأهرام.. والأمن يتدخل سريعًا

بوتين

بوتين يعلق على ضياع جائزة نوبل للسلام من ترامب

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

مشارك بجائزة الآغا خان: مصر من أكبر مصدّري الطماطم المجففة بالعالم

رانيا فريد شوقي

رانيا فريد شوقي: الإسكندرية ليها مكانة خاصة في قلبي.. فيديو

الفنانة شيرين

شيرين تكشف عن فيلمها الجديد «الشكوى» وموعد عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي

بالصور

كاجوال لافت.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

الشعور المستمر بالإرهاق.. نقص الحديد في الجسم أحد الأسباب

أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

فيديو

ياس سوروب

سوروب يتحدث عن جمهور الأهلي وأهدافه مع الفريق

الفائزة بجائزة نوبل للسلام ٢٠٢٥

ماريا كورينا ماتشادو.. مناضلة فنزويلية تحصد جائزة نوبل للسلام 2025

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد