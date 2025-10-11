ترقب لموعد أول زيادة.. أسعار السجائر المحلي والمستورد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

شهدت أسعار السجائر اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 استقراراً ملحوظاً في الأسواق المحلية والمستوردة، حيث حافظت السجائر المحلية على أسعارها السابقة التي تتراوح حول 44 جنيهًا للعلبة، كما أن الأصناف المستوردة لم تسجل أي تغييرات تذكر، حيث بقيت أسعارها ثابتة مثل مارلبورو وميريت مما يعكس حالة من الهدوء في حركة السوق، وسط ترقب مع اقتراب موعد تطبيق أول زيادة في نوفمبر المقبل.

السجائر المحلية تحافظ على أسعارها

أوضح عدد من تجار التجزئة، أن الأسواق تسير بوتيرة هادئة منذ بداية الأسبوع، مع توافر جميع الأصناف المحلية والأجنبية بكميات كافية داخل الأكشاك والمحال، دون أي نقص في المعروض.

واستقرت أسعار السجائر المحلية عند مستوياتها السابقة، وسجلت العلب الأكثر تداولًا نحو 44 جنيهًا، وتشمل:

ـ كليوباترا كينج سايز: 44 جنيه.

ـ كليوباترا سوفت كوين: 44 جنيه.

ـ كليوباترا بوكس: 44 جنيه.

ـ كليوباترا سوبر: 44 جنيه.

ـ كليوباترا بلاك ليبول: 44 جنيه.

ـ مونديال (أحمر ـ أزرق ـ سيلفر): 44 جنيه.

ـ مونديال سويتش (منتول ـ بلو بيري): 44 جنيه.

ـ بوسطن ـ بلمونت: 44 جنيه.

ـ ماتوسيان سوبر: 44 جنيه.

وحافظت أصناف مونديال الأحمر والأزرق والسيلفر وسويتش بنكهات المنتول والبلو بيري على أسعارها دون تغيير، بفضل وفرة المعروض وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين الذين اتجهوا نحو الأصناف الأقل تكلفة.

ثبات أسعار السجائر الأجنبية

أعلنت شركة فيليب موريس مصر، مؤخرا عن القائمة الرسمية الجديدة لأسعار منتجاتها من السجائر التقليدية والتبغ المُسخن، بعد الزيادة الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ رسميًا في الأسواق المصرية.

أما السجائر المستوردة، فقد سجلت الأسعار التالية دون أي تحرك:

ـ ميريت: 105 جنيهات

ـ مارلبورو العادية: 97 جنيهًا

ـ مارلبورو كرافتد: 79 جنيهًا

ـ إل إم: 76 جنيهًا

استقرار منتجات التبغ المسخن

وواصلت منتجات التبغ المسخن استقرارها السعري، إذ تراوح سعر عبوة TEREA بين 76 و80 جنيهًا حسب النوع، بينما سجلت HEETS نحو 69 جنيهًا، وسط زيادة ملحوظة في الإقبال من فئة الشباب على هذه البدائل الحديثة رغم التحذيرات الطبية بشأن مخاطرها الصحية.