خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز وطرق السداد

ارتفعت معدلات البحث عن خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز، من أجل سداد قيمة فاتورة الغاز، في إطار خطة الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة عبر الإنترنت، تجنبًا لفرض غرامات تأخير، بعد إعلان شركة بتروتريد عن بدء استقبال قراءات عداد الغاز الطبيعي للشهر الجاري.

موعد تسجيل قراءة عداد الغاز

تبدأ شركة بتروتريد «إحدى شركات قطاع البترول المسؤولة عن تحصيل فواتير الغاز» في استقبال قراءات عداد الغاز الطبيعي، مع كل أول شهر، وذلك حتى يوم 27 من الشهر.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز

ويمكن للمواطنون من تسجيل قراءة عداد الغاز من الموبايل، باتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد من خلال الضغط هنـــــــا.

ـ اختيار خدمة «تسجيل قراءة العداد».

ـ كتابة بيانات المشترك، والتي تتضمن: «رقم العمارة والشقة، البلوك والمنطقة، المحافظة والقطاع، رقم العداد».

ـ ادخال القراءة الحالية للعداد كما تظهر.

ـ تأكيد التسجيل بالضغط على «إرسال».

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز

ومن أجل الاستعلام عن فاتورة الغاز، يجب اتباع الخطوات التالية:

ـ تسجيل الدخول على موقع شركة بتروتريد من خلال الضغط هنـــــــا.

ـ اختيار خدمة «الاستعلام عن الفاتورة».

ـ ادخال بيانات المشترك، والتي تتضمن «رقم العمارة والشقة، البلوك والمنطقة، المحافظة والقطاع، رقم العداد».

ـ الضغط على «استعراض الفواتير» لعرض قيمة الفاتورة المستحقة.

طرق سداد فاتورة الغاز

وفرت شركات الغاز الطبيعي مجموعة من المنصات الإلكترونية التي تمكن المستخدمين من سداد فواتيرهم الشهرية بسهولة وأمان، وتتعدد طرق سداد فاتورة الغاز، وتشمل:

ـ المحصلين الرسميين التابعين للشركة.

ـ المحافظ الإلكترونية للبنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

ـ منافذ الدفع الفوري مثل فوري، أمان، ومصاري.

ـ تطبيق «إنستاباي».

سداد فاتورة الغاز باستخدام البطاقات البنكية

توفر شركات الغاز أيضا خيار الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقات البنكية (فيزا أو ماستر كارد) عبر المواقع الرسمية، من خلال الخطوات التالية:

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الغاز.

ـ إدخال رقم الحساب.

ـ اختيار خدمة الدفع الإلكتروني.

ـ إدخال بيانات البطاقة البنكية.

ـ تأكيد السداد واستلام إشعار الدفع من البنك.