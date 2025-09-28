قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسط حديث عن خطة أمريكية لوقف النار.. مصادر طبية: 105 شهداء في غزة خلال ساعات
للقيادات فقط .. وظائف شاغرة في وزارة المالية | تعرّف على شروط التقديم
كل سنة وانتي طيبة يا قلب أبوكي.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته | صور
عُمان تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل وتنفيذ حل الدولتين فورًا
بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا
طريقة استخراج الفيش الجنائى والمستعجل .. اعرف الأوراق المطلوبة
«الترويكا الأوروبية» تحذر إيران بعد إعادة فرض العقوبات: لا لتصعيد جديد
عقوبات الأمم المتحدة على إيران تدخل حيز التنفيذ
محسن صالح: تعرّضت لهجوم شديد بسبب «كولر».. ولهذا السبب طالبت برحيل موسيماني عن الأهلي
طرق استخراج القيد العائلي .. اعرف الخطوات
نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل
هل نحن مُؤاخذون على رمي بقايا الطعام في سلة المهملات؟ أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

للقيادات فقط .. وظائف شاغرة في وزارة المالية | تعرّف على شروط التقديم

وظائف شاغرة في وزارة المالية
وظائف شاغرة في وزارة المالية
خالد يوسف

أعلنت وزارة المالية، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف القيادية، وذلك خلال الفترة من 24 سبتمبر 2025 وحتى 27 أكتوبر 2025، على أن يتم تسليم الطلبات يدويًا بمقر الوزارة بمدينة نصر.

الوظائف المتاحة

الوظيفة الأولى

مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم والاجتماعات

المهارات المطلوبة

ـ تخطيط والإشراف على الفعاليات الداخلية والاجتماعية والثقافية.

ـ تنظيم المؤتمرات والفعاليات الرسمية.

ـ متابعة استقبال الزوار وتوزيع الكتيبات الإرشادية.

ـ الإلمام بالقوانين واللوائح، إجادة لغة أجنبية، التعامل مع الحاسب الآلي، القدرة على القيادة والتخطيط، مهارات تحليلية واتصال عالية.

سنوات الخبرة

سنة على الأقل في الدرجة الأدنى (الأول أ) أو 17 عامًا خبرة لمتقدمي خارج الجهاز الإداري.

الوظيفة الثانية

مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة

المهارات المطلوبة

ـ وضع الخطة السنوية للمراجعة الداخلية.

ـ متابعة الالتزام بالدستور والقوانين والسياسات.

ـ مراجعة الخطط الاستراتيجية والتنفيذية.

المهارات الفنية

إجادة اللغة الإنجليزية، استخدام الحاسب الآلي، الإلمام بالقوانين، القدرة على إدارة الوقت والأزمات وصياغة التقارير.

سنوات الخبرة

عام على الأقل في الدرجة الأدنى أو 17 عامًا خبرة لمتقدمي خارج الجهاز الإداري.

ـ استيفاء شروط هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

الوظيفة الثالثة

رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية

المهارات المطلوبة

ـ إعداد الإطار العام للخطة الاستراتيجية.

ـ التنسيق بين القطاعات لترجمة الاستراتيجية إلى مشروعات وبرامج.

ـ متابعة الأداء والتأكد من تحقيق المستهدفات.

ـ المعرفة التامة بالقوانين، إجادة لغة أجنبية، التعامل مع الحاسب الآلي، مهارات اتصال وتحليل عالية، التخطيط والإبداع وإدارة الأزمات.

سنوات الخبرة

عام على الأقل في الدرجة الأدنى أو 18 عامًا خبرة لمتقدمي خارج الجهاز الإداري.

المستندات المطلوبة للتقديم

ـ 4 صور شخصية حديثة.

ـ نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان الإلكتروني.

ـ 4 صور من بطاقة الرقم القومي سارية (وجه وخلف في ورقة واحدة).

ـ بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل.

ـ بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل.

ـ شهادات ودورات تدريبية تثبت المهارات المطلوبة.

ـ للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري: شهادات خبرة معتمدة ومختومة.

ـ مقترح وافٍ لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.

ـ تقديم ملفين ورقيين (أصل + صورة) + أسطوانة مدمجة CD تحتوي على جميع المستندات بصيغة PDF.

مقر تسليم الطلبات

الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، أبراج وزارة المالية – امتداد رمسيس – مدينة نصر – برج رقم 4 – الدور 7 – غرفة رقم 710 – القاهرة، وينتهي التقديم في 27/10/2025.

للقيادات فقط وظائف شاغرة في وزارة المالية وزارة المالية بوابة الوظائف الحكومية الإدارة العامة للعلاقات العامة المراجعة الداخلية والحوكمة الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

المخالفات المرورية

خصم 50% على المخالفات المرورية في هذه الحالة

نتنياهو

عائلات المحتجزين الإسرائيليين: نتنياهو عرقل الاتفاقات وهاجم الوسطاء

ترشيحاتنا

النادي الأهلي

الصورة مازالت ضبابية.. لميس الحديدي: الأهلي بحاجة لقرار حاسم قبل مواجهة الزمالك|فيديو

المستشار محمود فوزي

وزير الشؤون النيابية يكشف تفاصيل الجلسة التشريعية المرتقبة لمجلس النواب

وزير العمل

وزير العمل يكشف سبب حوادث السقالات

بالصور

فستان لافت.. ريهام حجاج تخطف الأنظار بظهورها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

عشان اللانش بوكس .. طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة

الكرواسون
الكرواسون
الكرواسون

في المنزل .. اكتشف طرق علاج آلام القدم والوقاية منها

الام القدم
الام القدم
الام القدم

فستان لافت.. رانيا منصور تخطف الانظار بظهورها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو

زومبي المنوفية

زومبي المنوفية.. سيدة ترعب أهل شبين الكوم وتهاجم سيارة ملاكي

عشبه الشبت

رخيصة وفي مطبخك.. عشبة بتوقف كهرباء المخ

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد