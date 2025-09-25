بالزيادة الجديدة .. موعد صرف معاش «تكافل وكرامة» لشهر أكتوبر 2025.. وطريقة الاستعلام

تزايد تساؤل عدد كبير من المواطنين، عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر، وطريقة الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا، وموعد استحقاق معاش تكافل وكرامة لـ شهر أكتوبر 2025 بالزيادة الجديدة.



زيادة معاش تكافل وكرامة 2025

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريحات سابقة، أن الحكومة قررت زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بدءًا من شهر أبريل الماضي، وذلك بشكل دائم، في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ومواجهة أعباء المعيشة.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن، أمام المواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بطريقة سهلة من خلال اتباع الخطوات التالية:

- على المواطن الدخول على الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط هنــا.

- اختيار برنامج «تكافل وكرامة».

- اختيار المستحق لـ معاش تكافل وكرامة وكتابة الاسم رباعيًا.

- يقوم الفرد المستفيد من معاش تكافل وكرامة باختيار الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

- وبعد ذلك يتم كتابة رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش «تكافل وكرامة».

- بعد ذلك اضغط على كلمة استعلام.

- تظهر بعد ذلك جميع البيانات التي تريد الاستعلام عنها.

متى يتم صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2025 ؟

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، أن يكون موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024 للمواطنين في منتصف كل شهر، ويكون ذلك من كافة الأماكن المحددة لصرف الدعم النقدي، وبالتالي فإن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر يبدأ يوم 15 من الشهر الجاري.

ويستفيد من معاش تكافل وكرامة خلال الشهر الجاري 5.2 مليون أسرة ويأتي ذلك وفقا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين صرف معاش تكافل وكرامة من أماكن مختلفة منها:

- فروع بنك ناصر الاجتماعي.

- الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2025

للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة يتم باتباع 3 خطوات وهي:

- الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن من هذا الرابـــط هنـــا.

- قم بكتابة رقم بطاقة الرقم القومي.

- اضغط استعلام